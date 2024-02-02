無黨籍花蓮縣議員林源富，因父親在縣議員選舉期間涉嫌買票，遭檢方提起當選無效之訴，花蓮地院宣判當選無效，二審逆轉，花蓮高分院改判，將原判決廢棄，判當選有效確定。第三選區落選頭陳慶元遞補無望。

林源富為花蓮縣議員第三選區候選人，其父為競選團隊主要成員，為讓兒子尋求連任，選前提供現金讓樁腳自行購買補品，形同賄選，林源富刑事雖未遭起訴，但檢方提起民事當選無效之訴，一審判林當選無效。經上訴花蓮高分院，1月31日宣判。

花蓮高分院改判的理由，主要是他的父親林茂江的賄選行為，與林源富無關，而是他父親個人行為。

花蓮高分院庭長林信旭受訪說，二審改判理由，林父於前年11月23日交付給邱姓友人1萬元，法官經過取捨證據，認定是林父見邱身體不好，拿出私房錢1萬元給邱買補品之用，邱再拿出其中8千元分給友人，也未提及林源富候選人身份或選舉等語，且邱是自行且隨機發錢，為邱個人行為。

此外，林父平日務農，但並非林源富競選團隊成員，林父雖在羈押中自白，但起訴前翻供，難認定林源富對於父親疑似賄選的行為能夠預見且盡監督之責；又本案並無任何買票名冊可資佐證，作為進行賄選計劃、策劃活動或評估之依據，與普遍性或常態性賄選活動不合，改判林源富當選有效。

花蓮縣議員選舉第三選區15人爭9席次，林源富以第5高票3662票當選。林源富保住議員資格，同選區獲2071票的落選頭陳慶元遞補無望，他已於日前退出時代力量。