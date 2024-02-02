屏東縣東港鎮公所舊址520坪標售案2日開標，由輔英醫院以1坪38萬1000元得標，比底價27萬5000元高出10萬6000元，將為公所進帳1.9億餘萬；對於「高價得標」，院方表示，「勢在必得，回饋鄉親」，計畫打造第2院區為醫療大樓、員工宿舍使用，盼藉此提供更好的工作環境留住人才，繼續照顧鄉親。

輔英醫院主任祕書薛俊鵬指出，東港輔英醫院現有空間不足，除病房不夠外，員工休憩空間也是一大問題，700多個員工中有2／3來自他鄉鎮、甚至他縣市，他們不是奔波往返、就是暫用醫院僅存的小空間，實在很辛苦。

薛俊鵬不諱言，沒有良好的工作環境，很難留住人才，尤其現今護理人力荒，醫院更要釋出利多才能留住人、進而提供鄉親更好的照顧服務，因此在得知東港鎮公所舊址要標售時便很期待，公所舊址距離輔英醫院約僅300公尺且占地大，完全符合醫院擴建院區的需求。

薛俊鵬笑稱，輔英醫院對公所舊址標售案是勢在必得，得標的價錢即使高出底價或其他競標者很多也願意，這筆錢為公所進帳也是回饋鄉親，輔英醫院在地服務至今72年，一路受到鄉親的支持與照顧，醫院有社會責任給予鄉親更好的服務品質。

薛俊鵬說，醫院計畫在公所舊址打造第2個院區，為醫療大樓、員工宿舍使用，目前醫院只有300多名護理師，希望新院區落成後能提高大家的工作意願、可以招募到近500名護理師，這樣才能為鄉親提供更好的醫護照顧。

據了解，該標案吸引3組人馬競標，而今成功以1坪38萬1000元標出，還比底價27萬5000元高出10萬6000元，將為東港鎮公所進帳1.9億餘萬；東港鎮長黃禎祥表示，該筆經費將用於生命紀念園區「懷恩園」的擴建。