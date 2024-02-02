農曆春節將至，民眾紛紛至市場採買年貨的高峰期，基隆市政府將從7日開始針對6處傳統市場加強交通疏導管制，位於市區的仁愛市場則提早從明日上午開始實施交通疏導，自7日起愛二路及仁四路將管制，禁止車輛進入。（本報資料照）

農曆春節將至，近日為民眾至市場採買年貨的高峰期。基隆市政府將從2月7日開始針對6處傳統市場加強交通疏導管制，位於市區的仁愛市場則提早從明日上午開始實施交通疏導，自7日起愛二路及仁四路將管制，禁止車輛進入。

基市警局交通隊表示，因應春節前大量購物人、車潮，2月7日起至9日止，加強各大型傳統市場周邊道路交通疏導，2月7、8日從上午8點起至下午5點止，2月9日（除夕）則從上午8點到下午2點。

實施交通疏導管制的6處傳統市場，包括仁愛、成功、信義、南興、安樂及麥金路果菜市場，位於市區的仁愛市場提早在明天上午8時起至下午2點，實施市場周邊交通疏導勤務，以避免市區道路壅塞。

自7日起，仁四路與愛二路將管制車輛進入（機、貨車除外），開放愛二路（仁三路至仁四路間）汽車停車格供貨車臨時卸貨。

而信義市場自7日起，信二路段單號義六至義七路停車格禁停，開放義六號信義君悅至柏悅府前道供機車臨停，信二路段雙號從234巷至義七路口供機車停放；成功市場在成功一路107號前約15格機車停車格禁停。七堵南興市場崇智街（明德一路至光明路段）將管制禁止車輛進入，車輛可停至光明路各停車場。