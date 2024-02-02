總統當選人賴清德2日到新竹市煙波大飯店參加謝票感恩餐會，現場有300多名支持者參與，賴清德說，因對手柯文哲出身新竹市，原以為在3組候選人中只能拿到第2，但在市民的支持下拿到最高票，除感謝市民的肯定，強調一定會與在地議員合作，持續建設新竹市。

民進黨立院黨團總召柯建銘、陽明交大科法所教授林志潔及黨籍議員皆到場，而副總統當選人蕭美琴因確診未出席。賴清德感謝柯建銘打拚、林志潔接下參選立委任務戰到最後一刻 ，他也說民眾黨在此次立法院長選舉棄權，等於幫忙韓國瑜，而游錫堃展現風骨辭職交棒年輕立委，值得學習。

賴清德全程以台語致詞，他說，這次當選總統後可領到1億6000多萬元的選舉補助款，他會將這些補助全部捐出去，分3部分使用，除了捐公益、回捐給黨中央外，也做為照顧資深黨員及年輕黨員的培訓之用，希望能強化民進黨的基層實力，並鼓勵年輕黨員加入民進黨。

林志潔也感謝選民讓她拿到8萬3000多票，並保證自己不會消失，她說此次在深藍眷村輸了，未來計畫要去眷村辦鄧麗君老歌演唱會，也將租一小塊服務處舉辦公益講座、法律諮詢，持續服務鄉親。

賴清德表示，這次台灣人團結一致，守護人權。這次投票後，有80個國家及各種組織超過700人恭喜他和蕭美琴當選，這是肯定台灣的民主，會後他也與支持者拍照，有媽媽抱著剛滿2個月的寶寶，賴清德也抱著小嬰兒說，這就是民主的傳承，一代接一代。