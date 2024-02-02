張娜拉時隔6年二度合作。（Hami Video提供）

韓星張娜拉出道超過20年依舊對演戲有極大熱忱，前年升格人妻後仍戲約不斷，近日推出新劇《我的Happy Ending》，2度合作孫浩俊，也再次飾演夫妻，日前她接受台灣媒體書面訪問，透露小6歲攝影師老公看得很開心，也給予緊張的她不少鼓勵，甜喊「我老公很貼心，也是不只會做家事，還會幫我排憂解難」，並稱自己不和劇中飾演的CEO徐才媛一樣是「工作狂」，會因為事業忽略家人，而是會盡量兩者都兼顧，「休息時我就會把家庭放在首位，因為家人們給我很多幫助」。

張娜拉在劇中飾演家具公司老闆，事業成功卻暗藏危機，在劇中已經有2次瀕死危機，被掐脖推下橋、追殺等，她表示自己和該角色幾乎沒有什麼共同點，「才媛在精神上比我脆弱，但她是一個求生意志很堅強的人，我當然也是個有著強烈生存本能的人，這也許是我們的相似之處，最大的不同點是，我應該無法像才媛那樣花很長時間去煩惱這麼巨大的糾葛」，再被問及劇中靠自己的力量復仇，她說自己也相信惡有惡報，不過若是發現遭周邊的人背叛時，「基本上我會盡快地解決，如果覺得事情不可能或不合理，我會盡快理出思緒」。

提到此次與孫浩俊時隔6年二度合作，從離婚到重燃愛火的夫妻，成為復仇的對象，張娜拉說「他在前一部作品《告白夫婦》就很努力了，這次我感覺到他的演技比之前更加深入、更認真的思考後演繹出來，因為這次人物關係和前作有很大不同，在衝突的場面讓我感到很多新鮮感」，也表示若有機會，「我覺得嘗試合作喜劇也很不錯」。