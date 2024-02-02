先前電視台爆出女主播霸凌宮鬥風波，甚至有傳聞主播之間互相競爭、藏化妝箱，就是要讓對方無法工作，但有時女主播工作出狀況的主因可能是來自「自己人」，媒體人林裕豐最近上節目透露，他旗下有位社會組的記者一路爬到變成主播，卻被化妝師爆料上不了妝，竟是因被男友毆打、傷勢慘重。

林裕豐近期在《新聞挖挖哇》分享，他過去帶過一位女記者，一開始派早車或是晚上值班，都被她拒絕，起初他以為是女記者家教甚嚴，爸媽管很大，與該女記者溝通後，她說自己會想辦法，沒想到主因竟來自她有位控制慾很強的男友，有次另一位女記者在連線，該名有控制狂男友的女記者突然跑到對方旁邊入鏡，動作詭異跟柯賜海一樣，一問之下竟又是因為男友。

【新聞挖挖哇搶先看】女記者工作出現詭異狀況，為何都是男友害的？

林裕豐說，那名女記者解釋自己男友沒安全感，她臨時說要加班對方不信，才會刻意上鏡頭好讓男友知道她真的在工作，後來更離譜的是女記者終於爬上主播大位，卻被化妝師爆料她被家暴，「被打到妝上不去」，她無辜解釋因為太晚下班，錯過男友來接她，結果一言不合對方就出手，那位女記者還幫對方緩頰。

最後，林裕豐表示自己有提醒那位女記者不可以再這樣容忍下去，「有一天妳就會變成新聞的主角」，但女記者沒選擇跟男友分手，仍不斷吞忍，還為了讓其他人安心說：「他最近有比較少打我了」，然而她身上還是可以看到一些小傷痕，她還把錯都推到自己身上，稱是自己做錯事男友才會懲罰她，林裕豐坦言遇到這類同事，他們也是愛莫能助。

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