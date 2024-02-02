基隆市東岸立體停車場及廣場OT合約到期，基隆市交通處於1月31日點交，但原經營業者NET堅持擁有商場產權，引發爭議。後基市府於2月1日凌晨以破壞門鎖之方式，接管商場設施。對此NET委任律師蔡靜娟（左）2日至基隆地檢署控告基隆市長謝國樑等人對NET擁有產權涉犯侵入住宅罪、強制罪等罪。（徐佑昇攝）

基隆市東岸立體停車場及廣場OT合約到期，基隆市交通處於1月31日點交，但原經營業者NET（主富公司）堅持擁有商場產權，引發爭議。後基市府於2月1日凌晨以破壞門鎖之方式，接管所有商場設施，對此NET委任律師2日至基隆地檢署按鈴申告，控告基隆市長謝國樑等人對NET擁有產權的設備、樓層、資產涉犯侵入住宅罪、強制罪等罪。

NET委任律師蔡靜娟等3人2日上午11時至基隆地檢署提告，蔡靜娟表示，2月1日凌晨基市府「夜襲」，由市府交通處長王圳宏、科長等率十多名員警到東岸廣場，在NET營運的商場各出入口以機具切開門鎖並強行換鎖。於執行過程中，律師陳義文詢問現場人員身分和依據法令，質疑並沒有法院的執行命令，為何可出動如此多警力？均未得到說明，因此認定屬違法侵入主富資產範圍。

基隆市東岸立體停車場及廣場OT合約到期，基隆市交通處於1月31日點交，但原經營業者NET堅持擁有商場產權，引發爭議。後基市府於2月1日凌晨以破壞門鎖之方式，接管商場設施。圖為NET委任律師陳義文（右一）於執行時質疑市府違法侵害NET資產。（徐佑昇攝）

蔡靜娟指出，今天主富公司針對市長謝國樑、交通處長王圳宏、科長及第一分局長等人，提出毀損、侵入他人建物、強制罪、強盜罪告訴。並強調租約爭議是民事關係，應透過法院來執行，但點交並未通知主富，也沒有通知大日，質疑行動合法性，私人設備、重要物品、資產都還在辦公室內，價值千萬元以上。

律師鍾慶禹指出，會提告強盜罪的理由，是市府明知財產屬主富所有，還挾強大警力優勢侵入，並將財產據為己有，因此也列入罪名，並希望檢方介入調查，行政權是否侵害人民的財產法益。

基隆市政府則回擊，2月1日零時開始進行東岸停車場地上1樓至4樓點交，主要是因原OT營運商大日公司的營運期間已屆，卻無法將該區域之土地、建築物及相關設備（施）等產權依契約交回，但市府擁有商場所有權，自然並不是「無故侵入他人」不動產，所以完全沒有侵入他人建築物的刑事問題。因此，本府於張貼公告後正當行使公權力，收回該區域產權，並一併點交給新ROT營運商微風公司。

基市府說，當天點交時，大日公司代表雖未到場，但現場執行公權力時無任何肢體衝突，市府只是依約收回自己的產權，也沒有強暴脅迫之情況或其他不法意圖。因此，主富公司申告之強盜罪、竊佔罪或強制罪等，不論從主觀犯意或是客觀行為來看，都不符合法律構成要件。

基市府強調，對於本府公務員合法行使公權力卻涉訟，市府將表達全力支持的立場，並提供一切必要之法律協助。