立法院龍頭之爭在昨（1）日落幕，隨著民眾黨8票先後投給自己黨內參選人、廢票，國民黨的韓國瑜、江啟臣榮登立院正副院長。對此，入口網站《Yahoo投票》昨發起網路投票，欲探知網友對新任立法院長韓國瑜的滿意度，結果讓人相當震撼。

截至2日下午3點30分，針對「韓國瑜當選立法院新院長，你對這個結果是否滿意？」的詢問，在約2萬名網友回應中，有58.5%的網友表態「非常滿意」、「還算滿意」10.6%、「不太滿意」為4.4%、「非常不滿意」則為20.9%、剩下5.6%為「不知道／沒意見」。

至於副院長江啟臣方面，投「非常滿意」比韓國瑜稍低，為57.7%、「還算滿意」為15.7%、「不太滿意」6.9%、「非常不滿意」占12.9%、「不知道／沒意見」則占6.8%。

對於該結果，網友紛紛留言表示，「開心，開心太開心」、「快點把這過去八年的黑箱、不敢見人的資料全部翻出來，不要手下留情」、「恭喜二位能夠把民進黨二位參選人給打下來！」、「平常心」、「民主的精神在平衡與制衡，如此才能防弊防貪」。