很多人想增肌減脂，卻常會陷入「我蛋白質吃這麼多，真的有辦法瘦嗎？」的迷思，對此，醫師表示，要增肌減脂「蛋白質一定要吃得夠」，研究顯示，蛋白質吃不夠，反而讓人食慾大開、更饑餓，每減少攝取2%蛋白質，會多進食13%熱量，身體就像是阿嬤叫你吃飯，「你無論如何都得吃。」

減重醫師蕭捷健在臉書粉專減重醫師 蕭捷健PO文，指這幾天門診，遇到了一些很糾結的學員，質疑自己蛋白質吃太多沒辦法痩，每公斤體重1.5倍的蛋白質其實不算多，這些蛋白質也幾乎都會去提供肌肉營養，不容易變成脂肪儲存，蛋白質不夠，身體會叫你一直進食，這是內建在大腦裡的出場設定。

蕭捷健指，研究中顯示，蛋白質每少攝取2%，無形之中多攝取13%熱量，根據聯合國農糧組織資料，1961年至2000年美國人平均攝取的蛋白質，從14%減少至12%，過程中美國人增加13%熱量。

牛津大學也曾做研究，把22個人關到吃到飽酒店裡，分別讓他們吃進10%、15%與25%蛋白質組成的食物，結果顯示攝取低蛋白質組，每天會多攝取13%熱量，蛋白質吃不夠，反而會讓我們體重直直上升，缺乏蛋白質就會缺乏製造肌肉與免疫細胞材料，身體就會催促你去吃下更多東西，如果沒有吃足夠的蛋白質，食慾就會無限制地被打開。

蕭捷健指，如果你的早餐是米漿加油條，完全沒有蛋白質，很快就會覺得餓，中午還是會吃高熱量的義大利麵配珍珠奶茶，形成「雖然熱量已經很足夠，但身體還是會持續發饑餓訊號」，一直到吃下足夠的蛋白質才停止的情況。

蕭捷健指，如是你是個60公斤的人，減重時候每天蛋白質量為90公克，每一餐要攝取30公克蛋白質，早餐不妨改成豆漿加兩顆蛋，就可攝取到足夠蛋白質。

國健署發佈的「國人每日飲食指南手冊」中，把豆、魚、蛋、肉歸類為富含蛋白質的食物，並指為避免同時吃入不利健康的脂肪，尤其是飽和脂肪，選擇這類食物時，優先順序為豆類、魚類與海鮮、蛋類、禽肉、畜肉。此外，應避免油炸和過度加工的食品，才不會攝取過多的油脂和鈉。