日本女星酒井法子以甜美模樣出道，擄獲不少粉絲的心，成為台灣家喻戶曉的「擋泥板女神」，不過與前夫染毒遭逮，演藝事業一度跌落谷底，她昨(1日)搭機低調抵台，展開一連串觀光行程，除了被目擊到台北故宮博物院看展，52歲真實樣貌也隨之曝光。

根據《壹蘋新聞網》報導，酒井法子全程戴著口罩，身穿灰色條紋套裝，現身故宮博物院，雖然全身包緊緊，仍看得出臉蛋及身材都維持得宜，看不出來已經52歲，她在翻譯人員和日本工作人員陪同下參展，過程中除了仔細聆聽導覽，還不時拿手機拍照錄影，看完展覽後，一行人便前往知名餐廳用餐，享用道地台灣美食。

酒井法子分享抵達日本機場的照片。（圖／noriko_sakai_official IG）

酒井法子分享抵達班機經過富士山的照片。（圖／noriko_sakai_official IG）

酒井法子也不斷Instagram更新限時動態，可見她分享抵達機場及搭機經過富士山的空拍照片，抵達台灣後，她也陸續分享松山機場、台北街景的照片，只見一張只見公車廣告女主角正是「電音女神」謝金燕，她則是忍不住驚呼：「發現一位長的像平子理沙的美女」。

酒井法子分享台北街景照。（圖／noriko_sakai_official IG）

酒井法子分享台北街景照。（圖／noriko_sakai_official IG）

酒井法子2009年與前夫涉嫌染毒被捕，不得不暫時暫停演藝事業，一直到2014年才復出拍攝《空蟬之森》，當時她為求演出逼真，不惜全裸上陣，不過製片人爆發財務危機，導致公司破產，讓這部片拖了近6年才上映，當時更盛傳日本出版商開出一億日圓天價，說服她拍攝全裸寫真集，可見人氣不因為負面新聞而低落。

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