【全程字幕】捶桌開嗆！綠白「電話門」開撕 柯文哲轟：要告就來啊 @ChinaTimes

國會龍頭拉票綠白陷「電話門」爭議 關鍵醫界大老出聲了 @ChinaTimes

立院龍頭選舉落幕，綠白卻為誰致電喬院長衍伸「電話門」爭議！民進黨發言人吳崢稱，民眾黨主席柯文哲主動打電話給綠營一位醫界大老，民眾黨主席柯文哲今天下午受訪怒控，是民進黨打電話來叫他打給醫界大老的，怎麼變他主動打給醫界大老？「我從來沒有他的電話號碼我怎麼打給他？」柯氣到捶桌說「要告就來！」

柯文哲表示，針對提告的事項，現在立委黃珊珊正在寫訴狀，會告民事，他不喜歡訴訟，但這種惡風一定要遏止，傳統以來就是這樣，先報一篇新聞，裡面似是而非，然後晚上call in節目一直講，把它鬧大，等到聲量拉起來，第二天報紙再一篇。

柯文哲說，這事情是這樣，好像早上都講過了，1月13日投票結果就出來，民進黨從來也不來溝通，每天在媒體上罵我們罵來罵去，前一天突然各方人馬都出現。「他說我們打電話給他，拜託！我為什麼要告民事？他就要去法院提出證據，看到底怎麼一回事，大家到時候把資料拿出來，是你們打電話來叫人家打給他的，怎麼變我們主動打給他？」

柯文哲指出，還好他最後有留簡訊，自己就很明白跟對方講，我們沒有辦法做交易，每天罵新潮流怎麼可能再去投新潮流？所以我們沒有辦法支持新潮流，這講得很清楚，「你要投給黃珊珊就投，我們也不可能跟你交換說我們一定要投副院長，就這樣，講完了。」

媒體問起，民進黨發言人吳崢說醫界人士願意出庭作證，看起來相當有把握，柯文哲指出，「我是很不喜歡跟這些前輩互相告訴」，柯捶桌表示「要告就來！大家火大了！」

柯文哲愈說愈氣，強調不可以用這種手段，不可以每個人都打過來說「你要打電話給他」，「我從來沒有他的電話號碼我怎麼打給他？要告就來啊！」陳智菡連忙上前安撫柯。

柯文哲也說，這件事情很清楚，賴清德雖然選上總統，但目前還沒有全面掌控立院，「立法院也是不屌他，裡面派系一大堆，如果民進黨真的支持游錫堃，是這種輔選的方法嗎？」

媒體問及，有民進黨人士給柯文哲醫界大老電話？柯文哲說，「對啊，不然怎麼有他的電話號碼？」被問起「不是醫界大老主動打給你？」柯文哲坦言，「不是，但是他就說我打電話給他，你怎麼不說前面先叫我要打電話給他」。

他表示，打電話給醫界大老，跟對方講，講一講，他說現在也不能答應什麼，投票前一天晚上10點，8個立委加上我加上周榆修有線上會議，大家討論結果是這樣，「如果要支持黃珊珊我跟他說謝謝，如果我們要支持他們的立委，我說這不能保證，黃珊珊有投完再講。而且我們怎麼有辦法說一定要支持你的誰？大家如果都要耍陰的，那就好啊，法院上見。」

至於提告醫界大老要公布名字？柯文哲認為，名字有曝光的才告，所以先告吳崢就好了。誰講的誰負責，「還有那個陶本和，我再查看看，他到底寫了哪些，我如果告你民事，那你就要說明你是接到哪一通電話有這個，大家講清楚。」至於民事要告哪一條？柯說，侵權。

柯辦發言人補充，陳智菡說，民眾黨有接到電話，主要是民進黨高層透過人傳訊息，希望在立法院長選舉部分進行協商，下午的時候有人跟柯文哲會面，在這過程當中，也在言談當中釋放訊息說，綠營大老可以跟綠營最高層有默契，大家可以就相關議題做討論。

陳智菡表示，「民進黨高層派人過來，希望能夠跟主席做協商，主被動關係很清楚」，民進黨先派人來，同時打電話過來，民進黨相關人打過來，柯文哲是沒有接到的，後來醫界大老打給柯文哲的朋友，希望跟柯文哲通電，把醫界大老電話傳給柯文哲，柯文哲才回電。

針對吳崢所說，柯文哲主動打給綠營高層或綠營大老是子虛烏有的，在書狀會寫得很清楚，至於對媒體提吿，是因為一開始有兩篇新聞，內容都是引用黨政高層人士，說有幕後新聞，必須了解「黨政人士」放話的人是誰，所以也一併提告，會提告三立新聞網跟ETtoday。