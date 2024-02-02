教育部於2日召開校園安全諮詢會第2次會議，針對校園安全提出「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項（草案）」（下稱注意事項）、「校園安全檢查操作手冊(草案)」、「強化高關懷學生過渡性中介教育措施」3項方案來強化校園安全。全國教師工會總聯合會（簡稱全教總）表示，肯定教育部及時擴大為全版本討論，但應儘快增置學務校安人力、完善社會安全網，有效減少校園衝突事件。

全教總認為，要有效減少校園衝突事件，除訂定相關規定完善制度及釐清各種事件的可能成因外，主管機關更應務實看待學校遇到的難題，目前學校教育已然承載過多責任，而同樣重要的家庭教育卻日趨式微，有不少師生衝突或校園事件，其實都有家長忽略管教責任與親子教育的因素。

為此，全教總提出2點呼籲，首先是正視中小學人力、資源不足的困境，要求立即逐步增置中小學學務校安人力等相關專任人員，並討論依國中小班級編制及教職員員額編制準則於國中學務處增設副組長之條件，以及專業輔導人員的設置標準之調整，並寬列處理案件所需經費，讓學校更有空間妥為處理學生衝突與攻擊事件。

再者為正視家庭教育與家長管教責任，針對學校難以管教之學生，修法課予家長管教義務，全教總建議行政院應跨部會溝通協調修正〈兒童及少年福利與權益保障法〉並由行政機關以行政罰方式強制家長需參與親職教育講習或課與罰鍰，以落實家長職責，及建構完善的社會安全網。