國民黨立委韓國瑜當選第11屆立法院長，立法院民進黨團總召柯建銘2日出席賴清德、蕭美琴的新竹市謝票感恩茶會，柯建銘致詞時提到，看到韓國瑜當選、國民黨志得意滿且不可一世，直言「囂張沒落魄的久」，強調笑到最後的才是成功。

民進黨2日於新竹市煙波大飯店舉辦賴清德、蕭美琴謝票感恩餐會，民進黨主席、總統當選人賴清德立院黨團總召柯建銘、陽明交大科法所教授林志潔及黨籍議員皆到場，而副總統當選人蕭美琴因確診未出席。

柯建銘致詞時說，31年前在鄉親支持下他進到立法院，但昨天他有2個感慨，第1個感慨是看到韓國瑜當立法院長，國民黨志得意滿、不可一世，但「囂張沒落魄的久」；第2個感慨是「遍插茱萸少一人」，沒辦法把林志潔帶進國會，感謝她願意承擔責任，選舉期間衝鋒陷陣、打拚付出。

柯建銘也說，立法院朝野攻防的序幕已經拉開，牛鬼蛇神、爾虞我詐都會有，每天戰、每天甲級動員，作為「立法院老司機」，知道要去面對這一切，請大家對柯建銘有信心，敵人的攻擊都會是身上勳章，任何攻擊就當作背景音樂就好，也希望大家相信賴清德。

柯建銘說，他最不喜歡背骨，未來會團結民進黨，一起面對分裂的在野黨，並認為藍白其實都是想要把對方殲滅，他認為藍跟白絕對不可能和，未來還有2026市長、2028總統2場重要選戰，他會繼續拚下去陪大家一起打完，之後就會退休、告老還鄉。