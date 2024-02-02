世界先進指出，因終端需求復甦遲緩，供應鏈提前備貨後持續庫存調整、維持審慎下單態度，去年第四季晶圓出貨量48.9萬片，季減9.1％、年增約11％。雖面臨價格競爭，但產品組合優化使平均售價約略持平，稼動率下滑則影響毛利率，表現符合法說時預期。

世界先進去年第四季0.18/0.25微米製程需求相對穩定，占比增至59％及11％，因客戶對工業用及車用產品進行庫存調整，使0.35/0.5微米製程占比降至13％、11％。以應用觀察，大小尺寸面板驅動IC及電源管理產品營收季減13％、8％及15％，其他則季增32％。

而世界先進去年晶圓出貨量年減25％、平均售價年減7％，因產能擴增使成本增加，但終端需求需求減緩，使稼動率年減近3成至58％，部分影響被新台幣匯率貶值效益抵銷。第四季及全年業外收益增加，主要受惠利息收入及處分投資利益挹注。

展望2024年首季，世界先進總經理尉濟時表示，由於半導體需求於年初步入傳統淡季，預期供應鏈將持續庫存調整，並維持審慎保守下單態度。在假設新台幣平均匯率30.9元下，預期出貨量將季減6～8％、平均售價約略持平，毛利率降至21～23％間。

另外，世界先進經與客戶協商，首季將額外認列約占營收5～6％的長約（LTA）收入，加計此因素後，整體營收估季減個位數百分比。尉濟時表示，因車用、工業用仍在庫存調整，目前訂單能見度僅約2～3個月。預估首季稼動率將季減低個位數，降至約50％。

由於歲修及工作天數較少，尉濟時指出，世界先進首季月產能估季減3％至27.7萬片。面對總體經濟仍面臨多項不確定因素，部分電子終端應用產品仍面臨庫存調整挑戰，今年產能估約338.1萬片、微增約1％，主因去年第三季開出的晶圓五廠1.1萬片月產能完整貢獻。

世界先進去年資本支出約76億元、年減達61％，低於前次預期的90億元，主因控制成本、管理設備到貨時間、延後執行部分支出。今年資本支出估約38億元、年減近50％，6成用於晶圓五廠第四季月產能增至1.5萬片相關設備，其餘4成為其他廠區例行維修及設備優化。

產品組合方面，由於部分粗線寬產品晶圓需求相對穩定，世界先進預期0.35微米營收比重將提升，應用則以小面板驅動IC及電源管理營收占比將提升。去年折舊78.52億元，今年將隨晶圓五廠產能擴充增加，首季約21.1萬元、季增約2％，全年估約85億元、年增約8％。