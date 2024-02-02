國會龍頭拉票綠白陷「電話門」爭議 關鍵醫界大老出聲了 @ChinaTimes

民進黨與民眾黨在國會議長選舉，到底誰打電話拉票引發爭議，關鍵醫師證人現身，就是醫界大老陳永興。陳永興今發表「推動綠白合作未能成功的見證與反省」聲明還原整個過程。

他說，2024 年元月 13日，台灣的總統與國會大選結果揭曉後，由賴清德、蕭美琴當選總統、副總統，而國會席次三黨不過半，許多關心台灣前途的人雖鬆了一口氣，卻也開始擔心賴清德總統緊接著要面臨的各種挑戰！

陳永興說，作為長期關心台灣民主發展與前途的一個良心醫師，他於2024 年元月 23 日下午前往黃國昌準立委的辦公室拜訪、互相交換意見也期勉他善盡監督制衡責任，扮演就事論事忠誠的反對黨角色，該與執政黨合作，對台灣有利的就合作，該扮演清道夫角色的時候就努力揭弊。

他說，2024年元月 25 日早上，他本人前往賴清德副總統官邸，除了恭賀他順利當選承擔重任，也互相對未來政局交換了意見，他建議是否在國會尋求綠白合作的可能性，讓政局穩定，朝野政黨能夠競爭又合作發揮國會正常功能！

陳永興也提到，當天賴副總統釋出善意強調未來會廣納各界意見和人才，打造全民政府謀求全民最大利益，也不排除和在野黨合作推動各種改革的努力。他說，當天下午他前往柯文哲主席的老師張金堅教授的基金會拜訪，請張教授轉達賴清德主席的善意，希望柯主席也共同努力來建立良性政黨競爭與合作的可能性。

陳永興指出，當時張金堅教授非常認同他的想法，也允諾傳達此正向訊息。第二天一早張教授就回訊已獲柯主席善意回應，大家願共同努力。他說，2024 年元月 26 日柯文哲與民眾黨團開會後，對外宣布邀請國民兩黨有意參選立法院長、副院長的參選人，前往民眾黨團拜會交換意見。雖然國、民兩黨之內都有不同意見的反對雜音，但韓國瑜侯選人馬上積極回應，而游鍚堃院長也釋出善意說拜訪選民是該做的事，但他尚未獲民進黨提名，需待元月 29 日早上獲黨團提名後，下午即會前往民眾黨團拜會並交換意見！

陳永興說，這期間民進黨團總召柯建銘與民眾黨團總召黃國昌對立互嗆相互不相讓，確實造成他和張金堅非常憂心，覺得要推動綠白合作可能相當困難。他表示，2024 年元月30 日，民眾黨團於29 日聽取國、民兩黨候選人意見後，召開記者會公開宣佈：民眾黨將推出黃珊珊委員競選立法院長，如第一輪投票未過，民眾黨團將退出第二輪投票。

他說，這個宣布其實已經註定除非奇蹪出現，否則國民黨的韓國瑜將如預料於第二輪投票後當選立法院長。至此，他與張金堅都已知無法實現綠白合作而深以為憾，但也自認已盡了力問心無愧，就没有再作任何的溝通協調了！

陳永興談到，没有想到 2024 年元月 31 日傍晚用餐時間，他接到柯文哲來電說：「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持蔩珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」我當時覺得時間很緊迫，可能無法處理但仍將此訊息轉達給賴清德主席。當時賴清德回覆：「是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？」又問：「如果民眾黨堅持院長是黃珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都會支持嗎？」他要明確答案才能請民進黨團討論。而且賴也說民進黨團己提名游錫堃，要做改變可能需再黨團開會，時間很急迫！

陳說，他又和柯文哲電話確認副院長人選有無條件，因他知黃國昌曾公開說不願投蔡其昌，所以請柯文哲確認，當時和他用餐的朋友吳澧培、楊黃美幸、林逸民都在座，他還讓林逸民與柯談話！電話中獲得柯文哲同意無條件支持民進黨提出的副院長人選之後，他回覆賴清德！之後他相信民進黨團和民眾黨團都經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識：民進黨希望游錫堃當院長，請黃珊珊作副院長；民眾黨希望黃珊珊當院長，請民進黨推非新系的人選作副院長。

陳說，當柯與賴兩位主席都回傳雙方黨團決定之後，他知道一切還是回到原點，嘗時已經是晚上11 點多了，他想睡了，就回傳兩人：「互相尊重，感謝雙方的善意努力，我們盡力了，就託付給上帝吧，期望上帝賜福台灣！」第二天2月1日立法院長、副院長投票，三黨都照自己的決定投出來結果已如大家所見，他將參與的所有過程如實做上述報告。

以下是陳永興的反省也供台灣社會參考：

（一）這次綠白合作雙方高層確實都有善意！

（二）賴清德主席與柯文哲主席都很客氣，也很民主，他們兩位雖有想法但都交由立法院黨團自主決定，對結果也都尊重。

〈三）民進黨團柯建銘總召和民眾黨團黃國昌總召，正好都是行事風格較屬鷹派作風，所以要政黨合作可能還需更多時間互相包容和忍讓，目前各自努力向台灣社會負責，世期盼末來能就事論事，該合作或競爭都以台灣人民利益為考量！

（四)游錫堃院長自始至終表達不戀棧欋位，也尊重黨團決定，事後也光明磊落辭去立委職務，其表現令人欽佩值得肯定，世見證了民主前輩的風範！

（五）要扮演溝通協調角色很困難，要取得雙方信任且毫無私心為台灣前途設想，我和張教授

力有未速也備感壓力。今後只好退回醫療專業角色，期能對國人健康有更好貢獻！

謝謝大家，以上所言皆是事實，可向國人和歷史負貴！

國會龍頭拉票 關鍵醫師大老出聲了 原來是他。