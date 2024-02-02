今年春節連續假期8天，雲林縣府為吸引遊客，除了在春節期間提供免費自雲林高鐵站接駁到11鄉鎮市的3條路線，從初二至初五還提供4條遊遍各鄉鎮的「新春行腳接駁車」路線，還專為北港燈會開出「北港燈會接駁專車」。

雲林高鐵站2022年進出人數累計231萬人次，農曆春節是高峰，雲縣府開出免費3條高鐵站至各鄉鎮的接駁車，工務局長汪令堯指出，3條免費雲林高鐵站到11鄉鎮的接駁車，自2月8日至14日（小年夜至初五）期間提供服務，每天上午11點到晚上9點，每小時都有班次可搭。

3條高鐵站接駁車路線包含「高鐵雲林站－崙背－二崙－西螺」、「高鐵雲林站－土庫－褒忠－元長－北港」、「高鐵雲林站－東勢－台西－三條崙－四湖」。

汪令堯說，本次高鐵接駁路線是經盤點高鐵雲林站往返各鄉鎮市的現有客運服務班次，彌補缺口縫隙不重複路線的前提下開出。

為方便本地及外地民眾旅遊免傷腦筋，雲林縣府從初二至初五提供4條路線「新春行腳接駁車」，從早上8點到下午4點，每小時1班車。

「雲東線」往返斗六至台西，沿途停靠斗六圓環、莿桐孩沙里花海、西螺老街、瑞春醬油觀光工廠、二崙故事館、千巧谷牧場、崙背奉天宮、麥寮拱範宮、台西安西府。

「雲中線」往返斗六至四湖，沿途停靠斗六圓環、雅聞觀光工廠、大同醬油黑金釀造館、塔吉特千層蛋糕大使館、雲林布袋戲館、虎尾建國眷村、興隆毛巾觀光工廠、虎尾農博公園、褒忠郵局、褒忠馬鳴山、東勢賜安宮、四湖參天宮。

「雲西線」往返斗六至口湖，沿途停靠斗六圓環、斗南他里霧文化園區、良作工場農業文創館、源順芝麻觀光油廠、土庫圓環、元長鄉鰲峰宮、北港武德宮、北港糖廠、北港好庫文化產業、水林顏厝寮、水林鄉公所、台灣鯛生態創意園區 口湖遊客中心、口湖鐵花窗。

「北港環鎮路線」停靠北港好庫文化產業園區、北港第一停車場、北港水道頭文化園區、北港登記所、北港文化中心、北港武德宮。

「北港燈會接駁路線」停靠北港第一停車場、北港糖廠、北港登記所、北港水道頭文化園區、北港第一停車場、北港好庫文化園區。