芭樂是許多人都喜愛的水果，其又分成白肉與紅肉2品種，而坊間流傳吃紅心芭樂具降血糖作用，到底是否為真？對此，營養師馬鳳吟表示，紅心芭樂雖在抗氧化方面更勝白肉，但並沒有降血糖的效果，正確來說，應是比較不會使血糖快速上升；另外，也因其抗氧化能力優秀，有助改善胰島素阻抗及心血管疾病，對於減肥及三高患者可以優先選擇。

馬鳳吟在臉書專頁「熟齡保健專家-馬鳳吟營養師」發文揭密紅、白肉芭樂的營養差異。她說明，在熱量、膳食纖維、蛋白質及碳水化合物方面差距皆不大，但紅心芭樂的果糖少了0.7克、β-胡蘿蔔素是一般芭樂的12倍、維生素C也多了76.5克，從抗氧化力來看，紅心芭樂可說整體具優勢。

馬鳳吟進一步補充，抗氧化能力強，就能降低身體發炎反應，有助改善胰島素阻抗及心血管疾病。因此，對於減肥及三高患者而言，可以優先選擇紅心芭樂。

至於坊間盛傳吃紅心芭樂可降血糖，馬鳳吟說明，實際上並沒有如此效果，只能說比較不會使血糖快速上升。她並提醒，對於糖尿病、三高及減重者，水果1天份量仍不超過2份，盡可能選擇低GI值的水果，如芭樂、奇異果、聖女小番茄、蘋果、柳橙、葡萄柚、櫻桃、藍莓等。

營養師高敏敏曾分享，芭樂堪稱水果界「維生素C之王」，能為健康帶來許多正面影響，包含縮短感冒病程、減少罹癌機率、降血壓、順暢解便秘、維持關節健康、食用後較不會使血糖快速上升等作用。但在清洗時應注意，務必不要過度搓洗、甚至削皮，因表皮也富含維生素C，會導致營養流失。