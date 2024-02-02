展望2024年，戴尚義表示，預估創意全年營收預計會有個位數成長，NRE(委託設計)、量產都是個位數成長，全年毛利率會有小幅下滑，對於毛利率表現是比較難掌控的。

整體來說，戴尚義表示，創意對於今年成長是有信心，但是不會到像台積電的成長率這麼高，他坦言，「今年創意成長幅度確實會落後台積電」。

戴尚義表示，現在看到半導體產業動能恢復是緩慢的，客戶在去年第三季、第四季拉貨就已經明顯慢很多，整個2023年的Design House動能都減緩很多，但以創意來說，去年實際成績還是比去年7月進行下修時來的更好。其實創意曾經在去年7月底法說會時下修2023年營收、淨利，原先預期全年營收會有雙位數，最新下修成個位數成長；原先預期淨利會比去年成長，則下修為會比去年衰退。

就AI(人工智能)占比營收表現來說，戴尚義表示，2023年AI占比創意營收是個位數，今年一定會到雙位數(High teens)。