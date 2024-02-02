任賢齊出席《臨時劫案》媒體茶敘，開心向觀眾拜年。（華映娛樂提供）

57歲亞洲天王任賢齊參演港片《臨時劫案》，與郭富城、林家棟大飆演技，他一改過往常演出凶狠匪犯的模樣，化身為充滿愛心的社工員，卻被金錢壓力逼到想要搶錢還債，他2日出席媒體茶敘，坦言感覺像是回到疫情期間工作全部都停擺，「但員工都跟了我很久，還是照發薪水、年終，但疫情第3年我開始慌了，再這樣下去可能要賣車賣房」，因怕把員工炒掉後，會造成對方家庭的困擾，「我把員工照顧好，他們就能沒有後顧之憂的為我工作，但到了第3年真的有忐忑不安」。

任賢齊在《臨時劫案》中化身為充滿愛心的社工員。（華映娛樂提供）

任賢齊認為，資遣雖然可以度過當下，但疫情過後就會很難把這些人全部找回來，「經驗豐富的工程人員很吃緊，所以我評估後就決定撐下去了」，也笑曝，自己疫情期間隔離了13次，「應該可以挑戰演藝圈最多」，並坦言當時為了賺錢飛來飛去到處隔離，「那時候有一次在上海封城，我被困了2個半月，我只能再飛香港再飛成都再飛去工作的地方。」任賢齊笑說：「我覺得我以後可以演《監獄風雲》，我每天跟牆壁講話，隔離送的餐盒都是一模一樣，所以我現在很珍惜拍攝。」

而談到片中一段任賢齊與林家棟被關在後車廂必須為彼此鬆綁，任賢齊坦言，該場戲拍了一整個晚上，「後車廂很擠我和林家棟塞在裡面，骨頭都快散了，而且其實雖然是黑色喜劇，但還是要講求真實性，我嘴巴的大力膠帶，撕到嘴巴都破了」，也分享自己與林家棟看到郭富城裝假牙就一直要憋住笑，郭富城講話還一直噴口水，「林家棟跟他對戲比較多，被噴到口水比較多，我都跟他說『你不用敷臉了』」。

被問到2018年與鈕承澤合作的電影《跑馬》續拍進度，他透露，自己昨天還在北京開會，因版權和投資方比較複雜，鈕承澤還在獄中，自己也會找時間探望，任賢齊表示，還是要尊重導演鈕承澤，「我們會把時間計劃出來，其實剩下的部分不多了，但很多都改變了，小孩子也長大了，但還好劇情部分是我也跑路了，所以我覺得是可以調整一下劇情」，也笑說，自己已沒辦法胖回來，還好胖的部分已經拍完了。