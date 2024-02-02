一名女網友分享，弟弟啃老20年，在外面卻建構了一個完全不一樣的虛擬人生，到處說自己是鴻海的工程師，同時和多位女性交往，這一切她和媽媽都被蒙在鼓裡，直到弟弟在1月28日突然過世，許多女生找上門，她們才驚覺一切不對勁，驚悚故事引起網友討論，不少人看呆直呼，這也太刺激了。

一名網友在PTT上轉發一段故事，一位女網友的弟弟是個啃老族，一生都沒有在工作，但卻總跟外人說自己是「鴻海工程師」，多年下來，弟弟身邊所有的人都相信了這個謊言，只有女網友和媽媽知道事情的真相。

女網友表示，弟弟啃老20幾年，在今年1月28日突然過世，之後她們除了忙著料理後事，也要釐清弟弟在外面究竟編織出了怎樣的虛擬人生，因為弟弟過世12小時後，陸續有幾個女生找上門，都說自己是弟弟的女朋友，其中一人還與弟弟交往了將近8年，讓她們覺得非常恐怖。

女網友指出，她和媽媽完全不知道這些女友的存在，經過一番了解，她才知道弟弟不僅建立了一個虛擬人生，還為自己立了一個與現實截然不同的人設，在那些女生的眼中，弟弟是個認真上進、孝順陽光的暖男，在鴻海當工程師，經常因工作需要出差，是個熱愛運動與閱讀的男生。

女網友表示，弟弟在ot版經營虛擬人生長達16年，打開弟弟的手機，發現Google相簿中充滿各種男女出遊的照片，她們實在沒有勇氣逐一聯絡所有的女生，因此決定請朋友代發弟弟的故事，提醒廣大的女性注意，如果懷疑自己曾在ot版交過符合上述條件的男友或朋友的，請慎重考慮要不要去驗性病，因為目前拼湊出的消息，他做愛都不戴套。

貼文引起網友熱議，「我們這種腳踏實地的人，竟然都比不上虛構的工程師」、「虛擬人生的極致」、「很好奇弟弟有多帥，才可以這樣」、「弟弟過的生活比肥宅還充實」、「這如果不是創作文也太刺激了。」