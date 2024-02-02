前高雄市長韓國瑜2日當選立法院長，高雄市長陳其邁3日赴高市議會參加第4屆第4次臨時會閉幕典禮時受訪表示，恭喜韓國瑜院長，韓國瑜了解高雄，希望未來對高雄各項建設能給予最大的支持，解決台灣長期重北輕南、發展不均衡的問題，等立法院就緒，他也會親自拜會「韓院長」。

陳其邁表示，特別恭喜韓院長，希望國會未來對高雄市的各項建設能夠給予最大的支持，以軌道興建為例，過去台北都會區的捷運興建已經補助6700多億，但他認為無論中部也好、南部也好，相關的捷運興建來促進綠色交通，其實都非常重要。

陳其邁指出，過去國土發展長期以來都是重北輕南，高雄就是一個最明顯的一個例子，以高雄的碳排為例，高雄有5235萬噸的碳排，82％都來自產業部門跟能源的部門，台北市的碳排才1000萬噸左右，結果是南電北送，因此他覺得區域均衡發展部分，應該要特別強調綠色均衡，也就是哪個區域碳排環境的負擔比較重，中央政府對於這些縣市要給予更多補助支持，來改善生活品質，這樣才是符合國土均衡發展的做法。

陳其邁說，韓國瑜對高雄的問題也非常清楚，希望國會在韓院長的帶領下，能夠矯正南北長期不均衡發展的狀況，給予高雄最大的支持，他也會等立法院就緒、開始開議之後，親自拜訪韓院長，希望立法院能夠支持高雄市。