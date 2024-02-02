法拉利在周四公布財報，2023年全年業績創歷史新高，隨後股價大漲9%。最重要的是，法拉利沒有像分析師預期那樣下調2024年獲利指引，而是表示，今年計畫實現逾64億歐元的淨營收，調整後EBITDA利潤率將上升至38%以上。

產品稀少性是法拉利的優勢。售價超過40萬美元、代號488 Pista的超跑，訂單已經完售，買家大排長龍。執行長Benedetto Vigna說，他相信公司到2026年能實現財測指引的高端，其中包括調整後EBITDA為25億至27億歐元之間的財測。

而這也說明了法拉利新的估值。如果計算了周四的股價變動，法拉利目前的股價是2024年預估每股盈餘的46倍；相較之下，根據LSEG的資料，全球汽車業的平均，本益比為7倍。

由於法拉利將自己定位於奢侈品品牌，執行長Vigna說，很高興自己能與愛馬仕平起平坐。愛馬仕銷售的手提包，動輒2萬美元起跳，獲利驚人，業界稱為是奢侈品之王。

根據LSEG調查分析師的估計，愛馬仕的2024年預期本益比為47倍。法拉利只要再加把勁，就能趕上。