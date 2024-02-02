因應春節假期即將到來，高雄市交通局公布春節期間計程車收費標準，依照往例，於下周一5日起，至大年初五14日共10天時間，將依照原有日、夜間運價計費外，每趟次再加收50元，並於跳表機已完成加價，無須額外加收。另外，高雄市工務局也公布，6日起至14日期間，禁止進行道路施工工程。

交通局表示，農曆春節為體恤計程車司機春節期間持續提供服務的辛勞，高雄市春節期間計程車運價加成實施期間為2月5日凌晨零時至2月14日夜間12時止，共計10日，將製作春節期間運價加成貼紙，免費贈送高雄市計程車相關公會及合作社等協助發送司機張貼，藉此擴大宣導春節運價加成相關資訊，

交通局說，由於計費表納有春節加成功能，民眾依跳表金額支付車資不需再額外加付50元，民眾搭乘計程車下車前向司機索取乘車證明保障權益，如有遇見司機用喊價方式而未依跳表收費，可記下所搭乘的時間、地點及車號、司機姓名等向交通局申訴（檢舉電話：07-2226816），一旦查證屬實，將依公路法第77條規定，裁處9000元至9萬元罰鍰。

工務局則說，為維護春節及元宵期間之交通順暢，2月6日至2月14日，及2月23日至24日共11天，除緊急搶修施工案件外，禁止其它道路施工，要求各管線單位施工工區務必提前完成或順延施工，並做好路面修復工作，禁挖暫緩施工期間，並應指派專人自主加強工區道路巡檢，以確保工區周遭路面平整。