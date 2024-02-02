台中市許姓男子駕車遇路口紅燈，仍前行占據機車停等區，車頭還伸越停止線，遭後方駕駛出具行車記錄器檢舉，台中市交通裁決處裁罰900元，許男主張檢舉照片無法確認有違規行為，提訟遭駁回，許男不服上訴，又提出行車記錄器侵害其隱私權，請求原處分撤銷，法官認許男違規屬實，警方採用民眾科學儀器採證資料逕行舉發，程序上並無違背等理由，許男上訴為不合法，裁定應予駁回。

台中高等行政法院裁定指出，上訴人許姓男子在2022年12月16日下午3點21分，駕駛自小客行駛台中市西屯區環中路三段外側車道，在市政路口遇紅燈時，應停駛在機車停等區後方，不得在機車停等區停留，其車身不僅進入機車停等區，車頭已伸越停止線，堪認許男確有「不遵守道路交通標線之指示」違規行為。

許男主張，在法律依據上，行車紀錄器侵害他個人資料保護法受保護之個人資訊，侵害其隱私權，不得提出，另交通裁罰係國家行使處罰高權之結果，與刑事罰類似，他無協力義務或責任以自證己罪或自證無違規事實，若行政官署不能確實證明違法事實存在，處罰即不能認為合法，聲明原判決廢棄，原處分撤銷。

法官認為，本件係由民眾檢舉之違規，而警方因民眾敘明違規事實並檢具違規證據資料而為檢舉，經查證屬實，因屬當場不能舉發之情形，採用民眾檢具科學儀器採證資料而逕行舉發，程序上並無違背等理由，許男以原判決違背法令為理由提起上訴，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，認其上訴為不合法，應予駁回，本裁定不得抗告。