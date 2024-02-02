高雄市長陳其邁。（洪浩軒攝）

農曆春節將至，各縣市警察局於2月1日晚間10點起2024年加強重要節日安全維護工作，高雄市警察局各分局也同樣於治安顧慮場所進行擴大臨檢和路檢。不過，高雄市長陳其邁卻被點名，相較隔壁其他縣市，半年內缺席2次擴大臨檢主持勤教及慰勞同仁。對此，市府表示各縣市有不同作法，但陳其邁向來把治安維護工作放在施政首位，也尊重市警局的專業規畫與執行措施，外界不需要以「是否親自主持勤教」來擴大解讀。

2024年加強重要節日安全維護工作2月1日晚間10點起，至同年2月15日晚間12時實施，共計15日，高雄市府警察局規畫於工作首日實施封閉式擴大臨檢及路檢勤務，各分局也在轄區治安顧慮場所進行擴大臨檢，全面嚴防街頭暴力、鬥毆、競速及酒駕等違法情事發生。

不過，相較隔壁其他縣市，工作首日均由縣市長親自主持並到場慰勞警察、民力協勤同仁，高雄市長陳其邁卻被點名未到場，加上去年6月青春專案擴大臨檢，當時是由高雄市副市長林欽榮到場主持勤前教育並慰問，質疑陳其邁半年內已連續缺席2次擴大臨檢的勤前教育及慰問、帶隊。

對此，高雄市警局表示，現已無春安工作，2017年即改為「加強重要節日安全維護工作」，本項工作已常態化，擴大臨檢也為例行性勤務，警方不會大規模動員，目的是讓春節前後的警力可以回歸到治安、交通的需求。市警局說，市長陳其邁今年早早就排定除夕當天慰勞基層員警的行程，也在市政會議上特別對警方執行重要節日安全維護工作的辛勞給予肯定嘉勉。

高市府發言人周璟瑜則指出，擴大臨檢是否一定要有市長主持勤教或帶隊？或許各縣市有不同作法，不過陳其邁向來把治安維護工作放在施政首位，也一向尊重市警局的專業規畫與執行措施，外界不需要以「是否親自主持勤教」來擴大解讀，市府重申支持警察同仁打擊犯罪的決心不變，也誠摯感謝所有警界同仁的付出。