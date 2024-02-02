韓國瑜拜會王金平內容曝光！ 提點「隱形冠軍」助外交 @ChinaTimes

國民黨立委韓國瑜、江啟臣1日正式就職立法院正副院長，首個行程就是與國民黨立院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷館拜會前立法院長王金平。傅崐萁透露，王金平在會談中除了議事內容，還有提點韓國瑜，國內有一些「隱形冠軍」可以去了解、接觸，這些人可以推動實質外交。

韓國瑜、江啟臣昨下午在立法院宣示就職後，國民黨立委洪孟楷晚間臉書發文，「韓國瑜、江啟臣正副院長宣示就職後第一個行程，拜會王金平前院長」。

洪透露，韓國瑜、江啟臣向王前院長請益國會外交、朝野協商、議事運作等事宜，展現經驗傳承、團結一心的新氣象。行動的立法院、人民的立法院，為第十一屆立院開議創下良好典範。

據《ETtoday》報導，傅崐萁今表示，王金平會談中講了一些國會議事，且有特別提到國會議長的高度，除了議事內容外，還有強調實質外交很重要；王也提點韓國瑜，國內有一些「隱形冠軍」，大概點名幾個，讓大家去了解、接觸，比如一名換肝的醫師，非常有名，換了一千多人的肝，很多國家重要人物來台灣找該醫師換肝，這些都是可以推動實質外交的人。而江啟臣非常優秀，相當具國際觀，這方面都可以拓展的台灣對外政治視野跟形象。