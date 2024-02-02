「告五人」人氣超夯，強勢榮登尾牙王，稱霸科技業、食品業、生活用品業等各行各業等指標龍頭，天天在各大尾牙上亮相，女主唱犬青2日歡慶27歲生日，連生日當天都在尾牙表演中度過，十分忙碌，男友雲安在IG限動曬出與犬青的貼臉親暱合照，超甜蜜放閃。

告五人近來工作滿檔，感謝廠商們的厚愛，「我們能夠用告五人的音樂陪伴哈瓜們度過各種節日、生日，是非常幸福的」，他們也希望也能邀請各大廠商參與3月16日《宇宙超有趣》2024 SUPER LIVE TOUR 新世界巡迴演唱會的宜蘭家場享受演唱會，犬青更開玩笑趁機許願：「希望宜蘭家場演唱會後台可以有在地美食自助餐。」

雲安2日在IG限動曬出與犬青的貼臉親暱合照。（摘自雲安IG）

告五人自去年「宇宙的有趣」巡演後，仍持續輪轉工作至今，不過農曆新年告五人也將迎來假期，能夠好好充電休息，犬青也許下生日願望表示：「希望今年宜蘭盛事演唱會順利，也期許能吃飽、睡好，抓緊時間休養身心，並請歌迷不用擔心，會持續『生龍活虎』。」