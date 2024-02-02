截至1月底，全球市值排行由微軟居冠、蘋果居次，其他依序為沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）、谷歌母公司（Alphabet）、亞馬遜、輝達、Meta Platforms、波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）。禮來（Eli Lilly）排名第九、特斯拉排名第十。

輝達是全球身價最高的晶片製造商，其市值在1月暴增2,965.2億美元，達到約1.52兆美元，改寫在2023年5月市值一個月飆漲2,482.3億美元創下的歷史記錄，且在前20市值股中漲幅最大。

上個月，輝達宣布推出新的桌上型電腦GPU及升級版AI元件和軟體，激勵股價創下歷史新高。

微軟從蘋果手中奪下全球市值王寶座，其市值也在1月爆增約1,593.6億美元，在前20大市值股中的漲幅僅次於輝達，主要歸功於Azure雲端服務需求持續升溫。

新推出的AI功能為Azure雲端業務帶來提振，微軟上季業績表現優於市場預期，但其開發AI業務的成本不斷攀升引發投資人疑慮。微軟周三（1/31）股價大跌2.69%，市值來到2.95兆美元，仍然超越了蘋果的2.85兆美元。

周四（2/1）微軟股價反彈漲1.56%，市值目前來到3兆美元，依然超車蘋果的2.89兆美元。

蘋果周四收漲1.33%，報186.86美元，但盤後轉跌逾3%，報180.96美元。該公司盤後發布財報，在iPhone銷售增長帶動下，蘋果上季總體營收獲利表現優於市場預期，惟在中國的銷售表現意外疲弱，這證實了一些分析師的擔憂，在這個最重要的亞洲市場，由於消費者轉向可折疊手機和採用中國製晶片的華為手機，蘋果iPhone的市佔版圖正在流失。

Meta Platforms的市值也在1月走強，並為2021年9月以來首次突破1兆美元大關。該公司周四盤後股價飆漲逾14%，報451美元，創下歷史新高，市值激增1480億美元，達到1.16兆美元。該公司上季業績表現意外強勁，營收大幅成長25%。Meta並宣布首次配息，每股配發50美分，同時宣布加碼買回500億美元股票。

在成長放緩的陰霾籠罩下，特斯拉股價在1月大跌約24.5%，市值崩跌1934.2億美元，在全球前20大市值股中表現最差。執行長馬斯克並警告，儘管最近調降了價格，但今年的營收增長將「大幅下跌」。