三陽1月銷售2萬310台，年成長17%或2953台、月減少44.32%；市占率達到43.8%，年成長4.8個百分點、月成長5.8個百分點，睽違半年再衝4成市占，持續重返單月銷售冠軍。三陽挾帶著年度銷售第一的氣勢，再加上月初推出眾所期待的158c.c.賽道王者JET SL+，三陽元月市占達到43.8%，在各個排氣量區間獨占鰲頭。

光陽元月銷量1萬797台，年減15.95%或2050台、月減68.25%；市占率達23.3%，跌破3成比重，年減5.6個百分點、月減12.1個百分點。

在新車JET SL+上市效應帶動下，150c.c.以上白牌區隔，三陽甚至以超過6成市占大幅領先其它競爭對手，三陽慶祝JET SL+首購好評，即日起活動再延長，購車享四重送優惠延長至2月29日。

三陽表示，今年政府汰舊補助雖然減碼2000元，但三陽為了讓消費者在過年期間能汰舊迎新省荷包，今年2月針對迪爵125再加碼5000元(非汰舊、汰舊同享三陽加碼2000元直扣+三陽汰舊換新再加碼3000元電匯)，迪爵125汰舊換新最高補助達2.38萬元，為目前各廠補助最高之車款。

光陽Kymco本月促銷活動持續，2月也祭出60周年以車「惠」友活動，在2月期間完成領牌現金購買光陽機車送3000元，其方案限180 c.c.以下白牌速克達。