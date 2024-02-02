日航表示，在最近這3季的期間內，營業額大增24.2%，來到1.25兆日圓。其中，國際航班業務更是在外國遊客訪日密集之下，巨幅成長64.3%，至於日本國內航班，也增加25.9%。

日航重申，維持至3月底的本財年獲利預估。上個月，在東京羽田機場與日本海上保安廳飛機擦撞，日航機隊因而折損1架飛機，計畫將列入約150億日圓的新增營運費用中。日航預估，2023財年淨利將比2022年同期成長2.3倍，達800億日圓，營收預估為1.68兆日圓，也成長22.4%。