日航表示，在最近這3季的期間內，營業額大增24.2%，來到1.25兆日圓。其中，國際航班業務更是在外國遊客訪日密集之下，巨幅成長64.3%，至於日本國內航班，也增加25.9%。
日航重申，維持至3月底的本財年獲利預估。上個月，在東京羽田機場與日本海上保安廳飛機擦撞，日航機隊因而折損1架飛機，計畫將列入約150億日圓的新增營運費用中。日航預估，2023財年淨利將比2022年同期成長2.3倍，達800億日圓，營收預估為1.68兆日圓，也成長22.4%。
日本航空（JAL）於2日公布最新財報，受到新冠疫情過後需求大增激勵，計算到去年12月底的前9個月淨利，比2022年同期狂增至少5倍，達858.7億日圓，約5.87億美元。
日航表示，在最近這3季的期間內，營業額大增24.2%，來到1.25兆日圓。其中，國際航班業務更是在外國遊客訪日密集之下，巨幅成長64.3%，至於日本國內航班，也增加25.9%。
日航重申，維持至3月底的本財年獲利預估。上個月，在東京羽田機場與日本海上保安廳飛機擦撞，日航機隊因而折損1架飛機，計畫將列入約150億日圓的新增營運費用中。日航預估，2023財年淨利將比2022年同期成長2.3倍，達800億日圓，營收預估為1.68兆日圓，也成長22.4%。
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