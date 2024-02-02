新北市長侯友宜表示，淡水區人口近年不斷成長，當前包括淡北道路、淡江大橋都已如火如荼進行中。（劉瑋晴攝）

新北市長侯友宜今（2）日下午來到淡水展開行動治理，他表示淡水區人口近年不斷成長，當務之急就是打開交通瓶頸，對於現行財政收支劃分法，在新北人口愈來愈多情況下非常不公平，新北在六都裡面人均預算是最少的，相較台北來說，他們建設都已經成熟了新北卻還在拚，因此也請在地立委洪孟楷能夠協助提案修法，如此才能有效解決新北經費不足問題。

侯友宜表示，淡水區人口於近年不斷成長，當前包括淡北道路、淡江大橋都已經如火如荼進行，未來再加上淡海輕軌藍海線，以及八里輕軌，將大幅改善淡水的交通問題，未來也將全力推動淡海新市鎮第二期的開發，完善新市鎮的生活機能，讓市民能夠在地就學、在地安養。

淡水區長巫宗仁表示，不管是路平、環境清潔、社會服務等等，里長與公所同仁都做得很到位，淡水到2024年1月底的人口將近19.5萬人，今年底或是明年初人口將突破20萬，加上淡水一年觀光人口將近700萬，交通問題可說是重中之重，就像市長說的包括淡江大橋現在進度達到58.96％，原則上於2025年完工，加上淡北道路今（2）日正式動工，預計2029年6月底完工。

今日座談會首先針對竹圍市場興建做討論，經發局表示竹圍市場規劃為地下1層及地上9層之建物，其中地上1至3層為零售市場，其餘樓層則作為汽、機車停車場使用，全案已在1月核准建照將於5月開工，預計可在2025年11月完工，並於2026年4月營運。至於沙崙拖吊場遷移及後續停車場規劃，交通局表示，拖吊場已在2023年底搬遷完成，並於2024年1月進場施工，停車場預定於2月底前啟用。

民政局表示，淡水地區近年來人口急速成長，里長們除提出主要幹道路面修繕、拓寬道路及增設科技執法等提案外，也針對各項基礎建設提出許多建議，包括淡水舊納骨塔後續之規劃，及提出完全中學、市場及圖書館設立、汙水下水道之建設等新案，相關局處也都一一給予具體回應。