雲翔電影中的台灣演員，後排左起黃偉凱、劉宜豪、莊慶豐、吳亦展、包晗；前排左起蔡書綺、雲翔、賀飛、林裕盛；最前面為黃巧綸。（藝行者提供）

雲翔導演受邀參與2024鹿特丹影展「焦點影人」單元，歷來10部電影全放映，破天荒邀集參演過其作品的37位演員齊聚鹿特丹。許久不見的演員們再碰頭，賀飛在當地度過35歲生日，大夥一同幫他慶祝。曾在台灣發唱片的港星李蕙敏依然活躍藝壇，放話想到台灣發展；包晗則是定居洛杉磯，淡出鏡頭外從事金融和翻譯工作；台灣雙姝黃巧綸和蔡書綺以性感禮禮服接連亮相，不但會場頻頻引人注目合照，到了夜店還因熱舞魅力讓DJ直接唱名「歡迎台灣」。

參演《誰是死者》和《幹鬼屁事》等5部作品的賀飛，在鹿特丹大銀幕再一次觀賞自己近10年前拍的第一部雲翔作品《同流合烏》，看到當時自己的全裸，「再重看變成很單純的觀眾角度，很喜歡我那時的身體是很自然的青春狀態，沒有很多健身。」幕前幕後團隊近50人在鹿特丹為他度過35歲生日，他感動說希望所有夥伴能再有這樣的機會團聚。雲翔說當年賀飛因簽證問題，錯過《同流合烏》在棕櫚泉國際影展（Palm Spring）的首映，好在他一連受邀出席去年和今年的鹿特丹影展。學習京劇出身的他，目前住在杭州，持續在拍攝影視作品，他也希望有機會能到台灣拍戲，呼籲業界找他。

曾與賀飛一起合作《三十儿立》的包晗（Eric East），過去曾有大尺度演出，如今幾乎淡出鏡頭外，他透露目前在加州從事金融和翻譯的工作，雲翔說：「他曾經是某類影片的國際巨星，但他『從良』之後拍我的電影而站上鹿特丹舞台，也是佳話了。」

李蕙敏看著老友雲翔導演帶著所有電影登上國際舞台，開心表示：「電影是分分鐘都要解決很多困難的事業，他拍了這十部電影，成功征服影展和觀眾，真的很替他開心！」雲翔說他們不是首次相偕出征國際影展了，「我們一起在費城領過藝術成就獎。」李蕙敏曾是當紅暢銷歌星，出過18張唱片，包括國語專輯《在屋頂唱歌》，至今仍活躍在影視歌領域，疫情後已繼續拍電影和演出，在歌唱比賽節目當評審，舉行自己的油畫展，一直有關注台灣娛樂動態的她，放話想到台灣發展，無論拍電影或音樂作品，都願意嘗試；立刻和此次同行的台灣監製劉楓棋協議未來在台灣的合作。

曾是「國光女神」的黃巧綸參演《誰是死者》和《幹鬼屁事》，看見近40位演員的大陣仗，開心說：「參與導演作品的演員這次來的有各地。平常很難見到大家，這次大家住一塊、一起吃飯、發電影明信片，一起在映後回答，太多的一起，感情真的不一樣。」前陣子才拍攝李千娜MV，未來也希望能參與各方有適合的作品。雲翔說她出發前一直發照片要他幫忙挑禮服，果然影展上多次漂亮登場。

蔡書綺從小學舞，以前當過夜店Dancer，此次裝扮一套套華麗，在會場或路上都被注目，甚至要求拍照；晚上和另一位台灣演員黃偉凱在當地夜店展現熱舞魅力，吸引全場歡呼，DJ熱情配合點放蔡依林的歌，且連連廣播歡迎台灣團，最後全場獲贈免費飲品。蔡書綺除了從事熱蠟除毛工作，近期剛簽了經紀人，希望能持續拍攝影視作品或參與廣告。她聽說雲翔導演有可能退休，她覺得只要導演繼續做自己喜歡的事，退不退休沒差別，健康開心最重要。

雲翔在2024一開年就成了國際影展上的華語電影一大焦點，「焦點影人（FOCUS：SCUD）」單元放映他自2008年起共10部電影，進行20場放映，另設置1場「Talk：SCUD」雲翔座談。至目前每場幾乎都接近完售，無論是大會的高規格待遇，以及廳內QA和廳外觀眾互動反應都熱烈，讓他備感溫馨和榮耀。雲翔特別疼惜演員們，他說自己從第4部片後在台灣的影展也都不受重視，所以他把演員們都帶到鹿特丹影展的舞台上，「此刻，我只好把他們帶到真正懂電影、愛電影的大舞台上。」

雲翔感慨說：「你有沒有留意到，其實從第4部《愛很爛》開始我就沒片進過香港國際電影節，就算張叔平幫我剪接和調色、邱禮濤攝影、余家安服裝（雖然顯然比較少東西做）、于逸堯配樂，也都沒有。後面幾部我可能沒給他們（一氣之下），反正全部在外國首映，而我的電影繼續成為香港在國際影展（指主流影展，非同志影展）的唯一代表。很好的一個例子是第6部《同流合鳥》在Palm Spring（棕櫚泉國際影展）首映，我看完片單只有3部華語片，另外2部是《刺客聶隱娘》、《山河故人》，中港台各1。」

《誰是死者》、《幹鬼屁事》預計2024年中在台上映。