國立台東大學與資訊工業策進會簽署學研合作意向書。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

人工智慧專家、美國馬蘭里大學計算機科學博士鄭憲宗昨日接任國立台東大學校長，隨即和資訊工業策進會簽署學研合作意向書，由教育部政務次長林明裕與數位部數產署副署長胡貝蒂見證，希望推動智慧感知系統，強化東部產業韌性發展。

國立台東大學與資訊工業策進會簽署學研合作意向書。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

鄭憲宗致詞表示，數位部數產署責成資策會推動「智慧感知系統強化產業韌性發展計畫」以來在各領域建立不少成功案例，透過合作意向書的簽訂，台東大學將培育人才參與服務建置，以此建立東部數位轉型能量；形塑韌性應用示範案例，擴大技術應用版圖到2024台灣國際熱氣球嘉年華空間感知、台東大學日照中心醫護感知以及台東建農平交道運輸感知等，，有助未來在地產業發展與國際鏈結。

國立台東大學與資訊工業策進會簽署學研合作意向書。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

林明裕指出，數位部在鄭憲宗上任第1天就送給台東大學1份大禮，讓台東大學與資策會能進行實質的產學合作，並協助台東縣政府建置相關智慧場域之應用典範，展現大學社會責任的實踐，並對在地區域發展做出更多貢獻。

資策會副院長蔡澤銘表示，此次計畫帶來的不僅是前瞻技術，更重要的是透過與台東大學的合作，培養東部在地多元的數位轉型人才與能量，指導學生參與計畫也實戰練兵，培育未來智慧感知領域的專業人才，促進東部數位轉型目標。