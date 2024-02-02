行政院長陳建仁表示，TBMC與National Resilience合作啟動，將是臺灣新的開始，不但正式宣告臺灣CDMO公司擁有專業人才及不斷創新的技術，也讓生技產業正式走向國際化，未來面臨新興疫情，我們將能夠量產mRNA疫苗與相關藥物，替全體國民帶來更大的福祉。

經濟部長王美花表示，醫藥產業大者恆大，不過臺灣有很好的人才與技術基礎，創新生物製造CDMO如核酸跟基因治療產品，在亞洲還有很大潛能空間，我們十分重視TBMC跟美國韌力公司這項合作，經濟部為此也安排工研院、生技中心的優秀人才加入TBMC團隊，協助鏈結國際平台資源，幫助臺灣生技產業國際化。

在新冠肺炎爆發後，全球對mRNA疫苗的重視日益增長，將其視為未來因應新型疫情的主要疫苗之一，然而除了新藥研發，GMP量產製藥技術仍然是各國在疫情控制方面必須迎接的重大挑戰，在後疫情時代，先進的製藥技術和高效的生產能力已經成為國家韌性的重要指標。

為強化臺灣生技備戰實力，行政院於2022年正式通過「臺灣創新生物製造研發服務能量行動方案」，進而成立了臺灣生物醫藥製造公司（TBMC），以臺灣豐富的生技人才和卓越智慧製造產業優勢，成為進入國際生物醫藥製造市場的競爭優勢。