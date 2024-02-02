亞德客-KY表示，1月尚未進入傳統旺季，營收已為歷史次高紀錄，且接單金額持續高於出貨金額，驗證公司預期需求狀況應可於2023年底或2024年第1季度逐步回溫。
就產業別來看，2024年1月來自電子行業、包裝機械、紡織及服裝機械、通用機械及汽車行業之出貨有較高之增長率。
亞德客-KY表示，公司透過不斷開發新產品上市、長期保持穩定的價格、較好的銷售服務及交貨速度來持續提高市場佔有率，並享有比同業及產業較高的出貨增長率。
亞德客-KY(1590)集團1月合併營收為人民幣6億5825萬3000元，較去年同月增加102%，為單月歷史次高；若以新台幣計價為28億6142萬4000元，較去年同月增加96.29%。
亞德客-KY表示，1月尚未進入傳統旺季，營收已為歷史次高紀錄，且接單金額持續高於出貨金額，驗證公司預期需求狀況應可於2023年底或2024年第1季度逐步回溫。
就產業別來看，2024年1月來自電子行業、包裝機械、紡織及服裝機械、通用機械及汽車行業之出貨有較高之增長率。
亞德客-KY表示，公司透過不斷開發新產品上市、長期保持穩定的價格、較好的銷售服務及交貨速度來持續提高市場佔有率，並享有比同業及產業較高的出貨增長率。
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