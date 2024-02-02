全國最迷你的「誠品書店新港培桂堂限定店」，今天由縣長翁章梁、雲門舞集創辦人林懷民、誠品董事長吳旻潔、新港文教基金會董事長陳政鴻揭幕開張，新春期間有優惠，翁章梁說，誠品小書店雖僅10坪，卻五臟俱全，為偏鄉打開大千世界。

誠品書店新港培桂堂限定店以「新港、新生、新風景」為願景，匯聚各類主題選書及童書繪本，鄰近新港奉天宮，面積僅10坪，今年1月起試營運，吸引在地民眾及大批遊客慕名而來，今天一開店也湧入人潮，為素有文藝氣息的新港小鎮更添濃郁書香。

全國最迷你的誠品書店新港店今天由縣長翁章梁揪大家來閱讀好書。（廖素慧攝）

翁章梁說，誠品是台灣最重要的文化品牌，連結世界的窗口，能來嘉義縣設立門市，深具象徵意義，而且店面就在原本就是書香世家的林懷民祖厝「培桂堂」旁，更添文化氣息，培桂堂也有蔣勳書墨展，兩者結合，相得益彰，雖然面積小，但五臟俱全，歡迎大家來逛逛，人也因閱讀而偉大。

林懷民表示，一個城市若沒有書店是個災難，閱讀有如一個想像力的翅膀，也是探索世界及歷史的橋梁，亞洲最大的圖書品牌能進駐新港鄉，且與祖厝比鄰，他深感蓬蓽生輝。

吳旻潔指出，誠品30多年來在各縣市開展實體閱讀場域，從2萬坪誠品亞洲最大旗艦店到10坪最迷你的新港培桂堂限定店，都展現不同樣貌，期待未來與地方有更多交流機會，為民眾帶來美好文化生活體驗。

陳政鴻表示，基金會36年來持續推廣閱讀，此次能透過林懷民促成誠品來新港展店，基金會期待誠品能為鄉民及青少年帶動不同的閱讀風氣，進而推動地方文創再生，強化老鎮的文化涵養。