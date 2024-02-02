立院龍頭選舉落幕，綠白卻為誰致電喬院長衍伸「電話門」爭議！民進黨發言人吳崢稱，民眾黨主席柯文哲主動打電話給綠營一位醫界大老，醫界大老陳永興今還原整個過程。政治評論家謝寒冰也呼籲，拜託柯文哲加油，做人有種一點，出面說明，到底有沒有打電話給陳永興醫師？

民眾黨主席柯文哲今（2）日下午受訪怒控，是民進黨打電話來叫他打給醫界大老的，怎麼變他主動打給醫界大老？「我從來沒有他的電話號碼我怎麼打給他？」柯氣到捶桌說「要告就來！」

不過，醫界大老陳永興今發表「推動綠白合作未能成功的見證與反省」聲明還原整個過程。

陳永興提到，2024 年元月 31 日傍晚用餐時間，他接到柯文哲來電說：「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持蔩珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」

但兩邊的回答底線還是沒有共識，民進黨希望游錫堃當院長，請黃珊珊作副院長；民眾黨希望黃珊珊當院長，請民進黨推非新系的人選作副院長。

陳說永興，當柯與賴兩位主席都回傳雙方黨團決定之後，他知道一切還是回到原點，嘗時已經是晚上11 點多了，他想睡了，就回傳兩人：「互相尊重，感謝雙方的善意努力，我們盡力了，就託付給上帝吧，期望上帝賜福台灣！」

對此，政治評論員謝寒冰今（2）日在中天新聞表示，拜託柯文哲加油，做人有種一點，既然否認就否認到底，連陳永興一起告、連老師一起告，否則淪為各說各話。柯文哲自己要出面說明，到底有沒有打電話給陳永興醫師？這樣真相就可以大白。