已邁入第四年的「未來素養學堂計畫」，覆蓋全台14個縣市，廣邀各校校長、主任及老師組隊參與，整合偏校教學團隊，提出創新教案。四年來共有50所學校參與，超過5000位學子受惠。今年的主題是「偏鄉教育 2.0」，強調跨域實踐素養教育，並成功帶動偏鄉學子積極加入素養教育，需要學習扶助的學生人數減少八成，大部分偏校招生增長一成，為偏鄉學校的轉型與創新奠定了基石。

品學堂創辦人黃國珍強調，偏鄉教育的改變需建立在陪伴的基礎上。目前已有50所學校參與未來素養學堂，期待共同努力善用閱讀雙素養，培養孩子紙本閱讀和數位閱讀能力，以迎接未來的挑戰。

鈺祥企業作為計畫的主要贊助單位之一，積極參與並支持偏鄉教育。莊士顯副總經理親自到場力挺活動，展現企業的社會責任。鈺祥企業的參與不僅包括整體支持50所偏校推動素養教育計畫，更進一步認養支持特定偏鄉學校，幫助學童提升核心素養和自主學習能力，以因應未來社會的快速變動。

這次第四屆教育松的成功通過決選的14所偏校中，有10所被評選為「素養教育典範學校」，包括桃園市樹林國小、北湖國小、宜蘭縣永樂國小、南投縣原聲國中小、彰化縣埤頭國中、三條國小、雲林縣東興國小、臺南市菁寮國小、臺東縣大武國小、金門縣金寧國中。此外，還有4所學校被評選為「素養教育種子學校」，包括新北市三芝國中、桃園市大坡國中、苗栗縣蓬萊國小、屏東縣餉潭國小，期望經過未來一學期的實作，能夠提升為典範學校。

鈺祥企業的支持不僅體現在活動贊助上，更是企業社會責任ESG的實踐，協助偏鄉學校面對教育挑戰，為孩子們未來的成長與發展貢獻一份力量。