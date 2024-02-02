澎湃新聞2日報導，大陸中央氣象台發布首個冰凍橙色預警。從中國氣象局獲悉，這是自2010年設立冰凍預警標準以來，發布的最高級別的冰凍預警。

報導稱，冰凍預警發布並不常見。公開訊息顯示，大陸中央氣象台曾在2013年2月首次發布冰凍黃色預警，當時貴州、湖南、江西等地遭遇嚴重凍雨。第二次發布冰凍預警則是在2023年12月，中央氣象台發布的冰凍黃色預警曾引發社會關注。本次預警，是中央氣象台首次發布橙色級別的冰凍預警。

2月1日至4日，河南南部、湖北、安徽中北部、江蘇北部、湖南中北部、貴州東部、重慶東南部等地部分地區有持續性凍雨。其中，2月1日14時至2日14時，河南南部、安徽中北部、湖北西南部和中東部、湖南中北部、貴州東北部、重慶東南部等地的部分地區累計凍雨量可達3至8毫米，局地10毫米以上。

冰凍預警級別自低到高依次為黃色、橙色和紅色三個等級，不同級別的冰凍預警主要在冰凍天氣的持續時間上有所區別。

根據冰凍預警標準，紅色預警表示過去72小時3個以上省（自治區、直轄市）部分地區已持續出現冰凍天氣，預計未來48小時這些地區仍將出現冰凍天氣。

橙色預警表明過去48小時3個以上省（自治區、直轄市）部分地區已持續出現冰凍天氣，預計未來24小時這些地區仍將出現冰凍天氣。

黃色預警則是預計未來24小時3個以上省（自治區、直轄市）部分地區將出現冰凍天氣。

中央氣象台副首席預報員張峰分析稱，與2023年12月發布冰凍黃色預警時相比，這次南方地區凍雨的影響範圍更廣、強度更強、時間更長，影響時間將從2月1日持續到4日。

凍雨是一種破壞力較強的氣象災害，它邊降邊凍，能立即粘附在裸露物的外表，形成越來越厚的堅實冰層。凍雨對交通運輸、電力設施、公眾出行等都有較大影響，特別是對通信和輸電線路的影響尤為顯著。

大陸應急管理部已於1月31日針對河北、山西、江蘇、山東、河南、湖北、陝西等地啟動低溫雨雪冰凍災害Ⅳ級應急回應。

中國氣象局發布冰凍雨雪天氣交通安全提示，對公路交通的影響：2月1日至5日，受冰凍雨雪天氣影響，多地境內大廣、二廣、濟廣、京港澳、沈海、滬渝、杭瑞等高速公路可能出現道路積雪或結冰，公路交通氣象風險高，易造成交通擁堵或阻斷，需注意行車安全。

對航空的影響：雨雪造成的低能見度在飛機起降過程中會降低飛行員的可視距離，跑道的溼滑、結冰也會對起降造成不利影響，需要關注飛行航線上機身結冰、顛簸風險。

對鐵路交通的影響：雨雪造成的低能見度會影響司機對前方道路狀況的預判，積雪和冰凍會對鐵軌、訊號系統以及通訊設備造成的威脅，以及道口結冰風險等，將會嚴重影響鐵路交通安全。

此外，出現凍雨時，機場、高速公路可能會停航和封閉，出行前應查詢路況與航班資訊。

對於公眾來說，在凍雨發生或者冰凍預警發布後，應盡量避免外出。若必須外出，請採取必要的防寒保暖和防滑措施，優先選擇公共交通工具出行，盡量少騎自行車或電動車，步行外出時要保持與車輛的安全距離。

司機需要密切關注路況，減速慢行，避免加速超車、急轉彎或緊急制動，應及時安裝輪胎防滑鏈。

行人和車輛都要避免在有積冰的電線與鐵塔下停留或走動、駕駛，以防冰淩掉落。