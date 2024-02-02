華文世界倍受矚目的作家龍應台，曾於90年代旅居歐洲時，經歷世紀末的幾大歷史變局：蘇聯解體、柏林圍牆倒塌、以巴衝突，當年見證歷史的文字，首度在30年後焦結成書，也希望《這個動盪的世界》讓人們多瞭解此刻發生的事情有其來燙和脈絡。

「30年前我在現場見證冷戰的結束，今天卻目睹冷戰死灰復燃，甚且漫天峰火。難道30年前的抉擇和期待，都太天真了嗎？」龍應台在莫斯科目睹一個現代大帝國從地表消失之前的最後時刻；全球冷戰象徵的柏林圍牆被打開，共產制度崩潰時，她在東柏林；以色列總理拉賓和巴勒斯坦解放組織領袖阿拉法特的「世紀一握」，舉世震驚，此時她來到耶路撒冷、加薩走廊、約旦河西岸；蘇援終止後，古巴民生陷入困頓，她在 1997年到了哈瓦那。

在《這個動盪的世界》序文中龍應台寫道：「透過30年的前後對照，新一代的人能體會，如果不認識過去走過的路，我們其實並沒有真的理解此刻正在發生的事情。多瞭解一點來源和脈絡，或許我們在抉擇的時候，可以更周全，更體恤，更有長程、宏觀的思慮。」

龍應台也深沉提問：「會不會是因為，在我們為某一種價值的肯定施放煙火、滿城歡騰的時候，我們忘記了一件事：在一個特定結構中，一部分人的獲得，往往是另一部分人的失去，某一種價值的肯定，往往是另一種價值的否定；30年後，那些被我們忘記了、忽略了、甚至踩在腳下的人，緊抱著他慘痛失去了的價值，衝上前來，造成新的暴力？」將30年來的思辨整理出來，龍應台也將於2月24日，在2024台北國際書展主題廣場舉辦新書分享會，與讀者交流。