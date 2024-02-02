凱基全球菁英55(00926)基金經理人施政廷表示，美國OECD領先指標已經重返上升軌道，企業庫存循環展開上揚，2024年美國企業獲利可望持續成長。施政廷進一步說明，2024年景氣步入新一輪循環，美國聯準會啟動降息周期後的投資機會將成市場關注焦點；觀察凱基全球菁英55(00926)漲幅貢獻前10大成分股，以AI科技、醫療保健、通訊類股表現最為搶眼，動能加減碼強弱勢產業機制扮演關鍵要角。施政廷表示，今年行情將回歸企業實質獲利為主要驅動力，因此具備高淨利率與資產周轉率佳的公司更有機會勝出。

施政廷指出，從技術面觀察，2024年-2025年美股後市仍有機會持續走高，只是S&P 500指數已在歷史平均一倍標準差之上，評價面相對偏高情況下，建議投資人短線避免追高或過度集中持股，第一季以低接策略為主，遇回檔就是建立部位好時機；並採取產業全面布局的投資方式，更能掌握個股成長契機與分散產業輪動風險。隨著降息循環逐步啟動，預期資金出現輪動，要追求合理報酬與相對較低波動，11大產業全面布局的海外股票型ETF，不失為投資優選；若遇市場修正波動，更可伺機加碼布局，提前卡位降息後的美股成長行情。