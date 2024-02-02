Cona’s妮娜巧克力在桃米坑打造的夢幻城堡與歐式花園，讓遊客有秒飛歐洲錯覺。（楊靜茹攝）

台灣各地愛玩Cosplay的年輕人很多，甚至在網路社群成立動漫或COS相關社團，南投縣觀光業者為了迎合Coser打造日式風、歐洲風場景，吸引Coser造訪拍照，牛耳石雕公園以鳥居、燈籠街、櫻花、紫藤等日式元素打造「牛耳町」2日開幕；另Cona’s妮娜巧克力則讓遊客有秒飛歐洲錯覺。

牛耳石雕公園打造鳥居、燈籠街及祈福許願亭等日式街景，穿是浴衣小女孩與好友一起拉鈴鐺祈福。（楊靜茹攝）

牛耳石雕公園打造「牛耳町」，農曆春節期間還有創意屋台市集、傳統茶席等體驗。（楊靜茹攝）

牛耳石雕公園創辦人黃炳松支持藝術創作，在園區收藏素人藝術家林淵作品，其接班人黃碩基持續為藝術公園融入創新元素，打造日式景觀園區「牛耳町」，2日邀模特兒打扮成《鬼滅之刃》、《斬！赤紅之瞳》等日本動漫主角一起慶開幕，農曆春節期間還有創意屋台市集、傳統茶席體驗等，讓遊客免出國，也能感受日本年味。

黃碩基表示，園區打造鳥居、燈籠街、神社、紫藤花隧道、櫻花樹、彩虹步道及祈福許願亭等日式街景，還提供同人誌服裝、道具、配件等租借，假日還有創意屋台市集、傳統茶席等體驗，晚上日式燈籠點燈後美得讓人流連忘返，不管白天、夜晚呈現不同氛圍，讓遊客有秒飛日本的感覺。

Cona’s妮娜巧克力提供歐式宮廷服裝，讓遊客體驗當一日公主、王子。（楊靜茹攝）

埔里鎮長廖志城說，愛玩Cosplay的年輕人很多，埔里鎮有很多適合Coser拍照的場景，如埔里地母廟以綠色琉璃瓦打造，造訪民眾認為神似韓國青瓦台爆紅，而Cona’s妮娜巧克力在桃米坑打造的夢幻城堡與歐式花園，還提供歐式宮廷服裝供遊客體驗當一日公主、王子，加上埔里鳥居Torii喫茶食堂、牛耳町走日式風，不僅吸引Coser朝聖，也將帶動遊客打卡風潮，對觀光有加成作用。