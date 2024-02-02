由東京都寫真美術館舉辦，以介紹當代世界影像與藝術創作多元面貌為主的「惠比壽影像藝術節」，即日起至2月18日展開。今年駐日本代表處台灣文化中心首次與館方合作，整合台灣藝術家作品，首度在藝術節推出台灣短篇影像特集，介紹12位台灣影像藝術家的14部作品，並辦理工作坊、展覽及論壇。

本次台灣短篇影像特集特別邀請2024威尼斯國際美術雙年展台灣館參展代表、國際知名影像藝術家袁廣鳴，與策展人岩切澪擔任客座節目策劃，將放映袁廣鳴、許家維、吳天章、蘇匯宇、饒加恩、李亦帆、劉玗、廖祈羽、許哲瑜、張徐展、崔廣宇及王雅慧等12位台灣影像藝術家共14部作品，透過不同的影像技術及手法，傳達台灣當代城市的日常生活、人們所處的社會和政治狀況等。

此外，展覽方面展出台灣當代攝影藝術家周慶輝《人的莊園Animal Farm》其中一幅作品《No.2》，以便利商店作為主要概念，表達現今社會的大量生產所造成的「速食文化」、「工具化」等問題。

周慶輝表示，此次參展作品的創作時間為時1年半，是他首度以「編導式攝影」方式進行的創作，以新竹及壽山動物園為拍攝場景，透過電影佈景搭配動物的真實牢籠，在動物園置入夢幻化的家居生活空間。藉由荒謬、錯置的手法，讓人類搭配標本化的動物，在一種既是家園也似牢籠的情景下，講述現代文明生活的困境。他幽默說道，最困難的地方就是說服動物園把籠子借給他拍攝。

工作坊將由袁廣鳴、岩切澪及多摩美術大學教授高嶺格對談有關當代藝術與影像藝術的自由表現。論壇則邀請國家電影及視聽文化中心修復保存研究員張怡蓁、國立台北藝術大學教授孫松榮、森美術館策展人近藤健一等，暢談「台灣電影保存修復與新浪潮電影」。