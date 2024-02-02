桃園市中壢區高鐵南路五段、福達路口，日前發生3死1重傷嚴重車禍，會勘後決議由中壢工務段協調爭取設置偏心左轉專用道。（蔡明亘攝）

桃園市中壢區高鐵南路五段、福達路口，日前發生3死1重傷嚴重車禍，相關單位、專家學者與地方民代2日下午會勘討論改善方案。（蔡明亘攝）

桃園市中壢區高鐵南路五段、福達路口，日前發生3死1重傷嚴重車禍，道路與號誌規畫引發討論，桃園市警察局今邀相關單位、專家學者、地方民代等，大陣仗現勘，決議3階段改善，目前第1階段已調整號誌、第2階段降低速限、第3階段研擬設偏心左轉專用道，學者也呼籲市府，應整體檢視各區有無類似路口，避免事故再發生。

回顧1月27日事故，28歲林男開車載3名同事前往尾牙宴，行經中壢高鐵南路五段、福達路口左轉時，60歲廖男駕駛砂石車沿高鐵南路往楊梅方向行駛，2車相撞後，車上47歲楊男、37歲范姓與32歲黎姓移工共3人死亡，林男重傷仍在治療中，嚴重事故引發社會關注。

桃園市警察局今下午與立委魯明哲邀集交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段、桃園市交通局、桃園交通警察大隊、中壢警分局、地方民代等單位，也請來桃園市政府道安委員會委員、警大交通系退休教授蔡中志，一同討論改善方案。

據了解，高鐵南路五段、福達路口前後2個路口，都有設置左轉專用道，是因早年開闢道路時，有考量地方需求，於較大型路口才設置左轉道，昔因福達路口較窄，且下個路口距離也接近，即未在此設左轉道。

魯明哲表示，今實際在現場與各單位會勘後，決議分階段改善，首先交通局已將號誌調整完畢，現況已較安全，第二階段要將雙向速限從原先的70降至60，希望在農曆過年前處理完成並增設警示標語，最後階段則是要做偏心左轉車道，盼逐一階段進行，做完整改善。

交通局交通工程科長曾啟倫說，該路口紅綠燈號誌已於1月30日先行改變，增加左轉號誌，高鐵南路車輛有20秒可左轉福達路，後續也有10秒清道時間，這30秒結束後欲左轉車輛就得在停止線等待，目前觀察狀況已有改善，未來若設置偏心左轉後，號誌將改為左轉專用時相。

中壢工務段長陳群仁表示，此路段路權屬於公路局，上下班尖峰時段車流多，接下來要更改速限，範圍預計選在民族路至中正路段，盼盡快在過年前完成。主要改善項目研議設置左轉專用道，因涉及高鐵公司土地，工務段會盡快與高鐵公司協調，前方福祥路口也是協調用高鐵的地做左轉道已有前例。桃園城市發展快速，交通需求增加，會與時俱進調整，維護用路人安全。

蔡中志也提及，不建議在路口設置反光鏡，因當地車速較快，反光鏡顯示範圍有限恐有安全疑慮。目前除號誌更動、設偏心左轉道外，應全面檢視桃園各區，是否還有類似路口，避免事故發生。