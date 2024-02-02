柯文哲（左）、陳永興（右）。（資料照片）

【LIVE直播】醫界大老陳永興發聲證實和柯通電話 民眾黨記者會最新回應｜2024.02.02

對於民眾黨主席柯文哲有無主動打電話給醫界大老陳永興？或是民進黨打電話來叫柯文哲打給陳永興？陳永興發聲明還原過程稱是柯文哲打電話，民眾黨也在1730召開記者會回應。

民眾黨主席柯文哲今（2）日下午受訪怒控，是民進黨打電話來叫他打給醫界大老的，怎麼變他主動打給醫界大老？「我從來沒有他的電話號碼我怎麼打給他？」柯氣到捶桌說「要告就來！」

不過，醫界大老陳永興今發表「推動綠白合作未能成功的見證與反省」聲明還原整個過程。

陳永興提到，2024 年元月 31 日傍晚用餐時間，他接到柯文哲來電說：「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」

但兩邊的回答底線還是沒有共識，民進黨希望游錫堃當院長，請黃珊珊作副院長；民眾黨希望黃珊珊當院長，請民進黨推非新系的人選作副院長。

陳永興說，當柯與賴兩位主席都回傳雙方黨團決定之後，他知道一切還是回到原點，嘗時已經是晚上11 點多了，他想睡了，就回傳兩人：「互相尊重，感謝雙方的善意努力，我們盡力了，就託付給上帝吧，期望上帝賜福台灣！」

民眾黨秘書長周榆修表示，柯主席接到民進黨各路人馬多方來訊，希望討論立院龍頭選舉合作。事件全貌是，綠營各路人馬聯繫柯文哲，其中也有代表民進黨高層人士前來，希望柯文哲跟陳永興通電話。後來陳永興打電話給柯文哲，但打不通，就請張金堅醫師聯絡柯文哲。中間人急著請柯文哲回電，甚至我們沒有陳永興的收機，還是中間人提供陳永興手機。

但非常遺憾，民進黨發言人吳崢簡化成，柯文哲主動致電聯繫醫界大老。

周榆修強調，柯文哲回電，卻被說成主動替黃珊珊求…當院長，並願意支持蔡其昌，這件事情子虛烏有。

柯文哲非常敬重醫界前輩陳永興醫師，是抱持善意態度回電，這過程被吳崢惡意曲解。柯文哲電話中同意將訊息傳給黨團討論，並且最後將決議傳給陳永興醫師，內容是我們不敢跟民進黨有任何交換條件，因此會維持原訂計畫，副院長選舉會看院長選舉再來決定，並且明確表示不會投新潮流。

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柯文哲辦公室發言人陳智菡補充，柯文哲回電陳永興，會把民進黨高層的訊息提供給民眾黨立院黨團討論，他也把晚上10點線上會議的決議內容回傳陳永興醫師，回傳文字是，我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原訂計畫，副院長的選舉我們會看院長選舉再來決定」，柯文哲非常明確表示不會投新潮流。

陳智菡強調，非常遺憾，事件全貌原本長這樣，前面有非常多人聯繫穿梭，後來被掐頭去尾，變成柯文哲主動打電話給醫界大老，甚至還說「我們打給他們的原因是因為想要跟民進黨高層聯繫，希望能讓民進黨支持黃珊珊」。但很重要的內容被刪掉，其實是民進黨來爭取民眾黨支持，他們的條件非常明確，是可以換掉游錫堃，是可以支持黃珊珊，但是在副手部分，希望民眾黨投給新潮流蔡其昌。

陳智菡點名柯建銘，不但透過不停放話，現在敗選卻未承擔責任。且民進黨明明有這麼多人來穿梭，但卻把事實略而不談，把責任怪罪民眾黨，說我們單方面求官。我們嚴正聲明，吳崢身為民進黨發言人，不知道事情全貌，竟然用偏頗回應，來誣陷柯文哲及民眾黨，把我們的善意曲解，扭曲成惡意，我們完全不能接受。

陳智菡說，1月31日當天傍晚到柯主席辦公室的中間人是廖紫岑女士、林煜喆先生，表明是代表民進黨高層，我們有同步跟民進黨確認過，確定來者身份後也確定溝通內容。溝通時，由中間人打電話給陳永興醫師，柯確實有跟陳對話，但並不是沒頭沒尾突然打給陳醫師。

陳智菡表示，下周還是會進行提告。至於目前柯辦有無和陳永興醫師或張金堅醫師聯絡？陳智菡補充，張金堅醫師是有的，他是柯文哲的老師，張金堅具體提到，當時會幫陳永興打電話，是因為陳永興說沒辦法聯繫上柯文哲，所以陳永興透過張金堅聯絡柯文哲。陳永興醫師今天應該是沒有。