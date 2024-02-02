台中市外埔區首座公托「公設民營外埔馬鳴托嬰中心」，2日舉行開幕典禮，坐擁綠意盎然的田園風光的「外埔馬鳴托嬰中心」採日間托育，由專業托育人員照顧16名0歲至2歲幼兒，提供孩子安全舒適的托育空間。

市長盧秀燕出席活動時表示，今年托育補助調高，公共托育補助從每月5500元提升至7000元，家長每月僅負擔1500元，可享優於全國師生比1：5，1位公托托育人員照顧4名幼兒，以通過國家標準的環境設施為幼兒安全把關。

盧秀燕說，「公托公幼親子館倍增計畫」由市府積極盤點有餘裕的公有空間，包括市場、活動中心、學校及社會住宅等空間，整合各局處資源，編列預算整修及開辦托嬰中心，根據各行政區需求進行管理規畫，將持續設置。

盧秀燕表示，外埔馬鳴托嬰中心位在托育資源較稀缺的海線地區，感謝外埔區公所提供馬鳴活動中心，容納馬鳴公托，提供孩子安全舒適的托育空間。

盧秀燕指出，另外埔Mini親子館，提供給0歲至6歲幼兒使用的場域，除定期消毒的免費圖書、繪本、玩具等設備，並有工作人員協助照顧小朋友，假日不打烊開放親子使用。

盧秀燕指出，育兒過程中，政府須扮演重要支持角色，她上任前台中僅5處公托，經「公托公幼親子館倍增計畫」，5年來已「8倍增」，如今第41處公托落成，未來目標達60處；另目前有4處親子館，現已新增達26處。

社會局長廖靜芝表示，未來潭子、石岡、神岡、南屯等4處公托將陸續開辦，台中市公托數將達60處，穩健人口利基，建立民眾有感的幸福城市，支持年輕家庭育兒需求。

外埔馬鳴托嬰中心收托時間為周一至周五上午8時到下午6時；中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0歲到2歲嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍台中市，且符合收托資格者均可報名登記。