台東縣警察局春節前連續9日取締酒後駕車大執法。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

正值歲末年終尾牙聚餐的旺季，也是酒駕案件高峰期，台東縣警察局春節前連續9日取締酒後駕車大執法，從1月30日至2月1日總計查獲公共危險罪19人，取締酒後駕車違規5件。台東縣警局統計，1月已移送公共危險罪60人，取締酒後駕車違規31件。

台東縣警局長梁東山表示，台東縣今年1月發生4起A1類（24小時內死亡）交通事故，造成4人死亡，其中2件當事人有酒後駕車情形。一般民眾可能會誤以為喝酒後，只要不「馬上」開車，等一段時間後再開車，就沒有酒精濃度超標問題，事實上每個人對於酒精濃度代謝耐受度的程度不一，1罐350毫升的啤酒，可能就需要1至2小時代謝，若民眾飲酒的時間過晚、過量，隔天清醒後酒精仍未代謝，貿然開車或騎車遭攔查，酒精濃度可能超標。

台東縣警察局成功分局迄今共查獲3件酒後駕車案件，成功分局長龔士哲慰問勤務單位同仁。（成功分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東分局長陳宏平強調，台東分局實施取締酒駕專案，針對「易肇事路段」、「易飲酒場所」等發生事故及週遭環境以優勢警力加強路檢掃蕩，除進行檢測駕駛是否飲酒外，也會告誡同車乘客、汽機車租賃業者。

梁東山呼籲民眾飲酒後，應將飲酒的數量、喝酒的時間及休息時間納入考量後，再決定是否使用交通工具，以免觸法。

成功分局長龔士哲說，酒後駕車肇事已造成無數家庭的破滅及財產損害，年關將近應酬飲宴、公司尾牙等聚餐，飲酒機會較多，請多利用「指定駕駛」、「搭乘計程車」及「代客開車」等措施。

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