大陸女星迪麗熱巴來自新疆維吾爾族，自出道就因激似混血兒的神顏造成轟動，她也被封為新疆四大美女之一，在戲劇、綜藝或時尚領域都相當活躍。迪麗熱巴昔日常常因為長相被誤會來自西方，沒想到她的外語實力真的像外國人，最近她與DIOR彩妝總監全英文對話畫面曝光，流利到嚇壞全網。

今（2日）微博上瘋傳一段迪麗熱巴開口講英文的影片，她在品牌活動上與DIOR彩妝總監Peter Philips交流，說英文超流利的樣子驚艷眾人，無論是發音或用詞都很標準，不知道的人還可能以為英文就是迪麗熱巴的母語。

影片曝光後，許多網友都被迪麗熱巴超強英文實力嚇壞，紛紛留言誇讚她有多棒，「熱巴英文好好啊，聲音也好聽，這麼優秀還這麼努力」、「路人我看完都被圈粉了」、「原來迪麗熱巴不只長得漂亮，更是多才多藝」、「講英文自信的模樣好美啊，迪士尼真人公主就是熱巴吧」。

事實上迪麗熱巴出身異域民族，高顏值就讓她經常被誤會是外國人，而早在2020年她獲得釜山電影節「亞洲內容獎」的最佳新星獎，無法到場領獎的她錄製發表感言影片，就是以全英文致詞，整體自然流暢加上溫柔嗓音，讓人聽了都快融化了。