吳奇隆和劉詩詩結婚9年屢傳婚變，甚至有傳言夫妻倆已在分割財產，不過大陸狗仔今（2日）曝光一家三口出遊影片，澄清兩人真沒離婚，且感情很好，而現有知情人士爆料，他們不會輕易離婚的原因。

雖然據吳奇隆和劉詩詩貌合神離傳言不斷，但據《鏡週刊》報導，圈內人士都認為兩人本就低調，且吳奇隆公司高層對此也直言「（離婚）是沒有的事」，因此認為沒什麼好回應的。

而知情人士也透露，吳奇隆婚前有財務需求時，劉詩詩二話不說就拿出人民幣5千萬元（約新台幣2.2億元），出手大方可見愛意之深，而吳奇隆也感念在心，因此知道此事的人，都無法想像兩人怎會輕易離婚。

此外，曾有雜誌專訪夫妻倆，吳奇隆透露喜歡給劉詩詩做飯，是因為她總是吃得高興，也都說好吃，劉詩詩甜回真沒有敷衍，自己其實嘴巴挺刁的，「但他手藝是真的好」，吳奇隆聽聞稱這也是他持續做下去的原因。

其實，吳奇隆這幾年刻意減少工作，把時間用來陪伴孩子和家人，且外傳他在新莊買下4戶上億豪宅給家人住，看得出對家人的愛護。