古坑鄉山區面積廣闊但巷弄卻十分狹小，標準的3公噸級水箱車很難進入，古坑嘉興宮2日捐贈一輛造價420萬元適合古坑地勢特性的小型消防水箱車給古坑消防分隊，使滅火任務更靈活。

消防局長林文山指出，消防局的水箱車都是3噸以上，要進入古坑的小巷子比較困難，很感謝嘉興宮捐贈造價420萬元的2公噸水箱車，未來若小巷子內發生火警，就可以長驅直入，該輛水箱車配備雙節梯，也可以搶救受困民眾。

古坑鄉長林慧如說，感謝嘉興宮送給古坑消防分隊這個禮物，對於未來救災工作幫助很大，她代表古坑鄉向嘉興宮致敬意。

縣長張麗善也致謝嘉興宮的董監事，愈來愈多觀光人潮來到古坑鄉，公部門有責任保障所有遊客的安全。

嘉興宮捐贈代表、主委董東週表示，得知消防單位有消防車輛需要汰舊換新，廟方委員全力支持捐贈，將此輛消防車命名為「嘉興號」，意為為社會「嘉」言善行，為鄉親「興」利除害。